Уволенный мэром Новосибирска Анатолием Локтем с поста начальника метрополитена Андрей Ксензов переехал в Крым, где стал советником главы госкомитета дорожного хозяйства республики.

Уволенный в марте этого года из новосибирского метрополитена за «финансовые нарушения» Андрей Ксензов перебрался в Республику Крым, после того, как суд отказался удовлетворять иск о восстановлении его в должности начальника метро. Стало известно, что в Крыму он был принят в республиканское правительство на позицию советника председателя государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергея Карпова. Это подтверждают данные официального сайта правительства региона. Судя по всему, Андрей Ксензов работает в должности советника, как минимум, с октября.

Напомним, что Андрей Ксензов с 1991 года занимал руководящие посты в администрации Калининского района Новосибирска. В 1998 году назначен начальником главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, в 2005 году — начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса городской администрации. В апреле 2009 года, при мэре Владимире Городецком, стал первым вице-мэром. В 2012 году назначен вице-губернатором Новосибирской области. В 2014 году баллотировался в мэры от партии «Родина», но снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Анатолия Локтя, после победы которого на выборах стал первым вице-мэром Новосибирска. Отработал заместителем главы города год и в мае 2015 года перешел на пост начальника МУП «Новосибирский метрополитен». В этой должности был подотчетен напрямую Анатолию Локтю. После увольнения Ксензова его место занял генерал-майор Аркадий Чмыхайло, бывший начальник службы безопасности подземки.

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