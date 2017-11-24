В правительстве Новосибирской области обсудили возможность модернизации проектных документаций

24 ноября в правительстве Новосибирской области прошло совещание по вопросу экономической эффективности строительства и реконструкции объектов, финансируемых за счет бюджетной системы РФ. Важным вопросом, на который обратил внимание заместитель председателя правительства Новосибирской области Сергей Боярский, стала необходимость оптимизации проектной документации.

Как пояснил Сергей Боярский, на сегодня ситуация такова, что при повторном проектировании любого объекта строительства на него все равно выделяются бюджетные деньги. Главный инженер Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» Геннадий Степанов в ходе совещания добавил, что качество используемой повторно проектной документации в регионе находится на низком уровне. Более того, по его мнению, применять такую документацию на практике невозможно. «В эту проектную документацию необходимо вносить изменения. Такая возможность предусмотрена модификацией этой проектной документации. Но модификация ведь имеет рамки, и мы призываем расширить критерии модификации», – пояснил Геннадий Степанов. Он также добавил, что от проектной документации во многом зависит и реализация проекта на практике.

Его поддержала заместитель директора департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ольга Дашкова. Она заявила, что модель типового проектирования, использовавшаяся в советское время, оправдывала себя. Однако Ольга Дашкова добавила, что в текущей ситуация такая модель сложно реализуема. Она также заявила, что строительные проекты сильно привязаны к реестру типовой проектной документации. Гораздо практичнее по ее мнению использование реестра экономически эффективной проектной документации. Кроме того, она напомнила, что с начала 2018 года вся документация по проектам повторного использования будет размещена в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации (ЕГРЗ).

Также была выделена еще одна проблема документации, мешающей ее эффективной работе, Сергей Боярский считает отсутствие единого фонда пространственных данных. Поэтому в настоящее время ведется формирование «Геофонда» Новосибирской области. Задачами, которого станет мониторинг и хранение фонда государственных данных на территории Новосибирской области.

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