Андрей Травников посетит микрорайон «Стрижи»

В субботу, 25 ноября микрорайон «Стрижи» посетит временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. В ходе визита руководитель региона ознакомится с реализацией программы развития застроенных территорий в Новосибирске.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников 25 ноября совершит визит в микрорайон «Стрижи», в частности, посетит ЖК «Кленовая аллея – 2», который служит примером комплексного освоения территорий. Врио губернатора побывает в МБУ МЦ «Стрижи», в котором занимаются спортом, хореографией и театральным искусством более 500 детей, проживающих в микрорайоне. Он осмотрит многофункциональную хоккейную коробку и посетит торговый центр «Стрижи» и сквер Поколений, где возложит цветы к мемориалу героям войн и локальных конфликтов.

В завершение визита в офисе ГК «Стрижи» состоится рабочая встреча Андрея Травникова с руководством компании-застройщика – генеральным директором Игорем Белокобыльским, председателем совета директоров Ильей Поляковым. Временно исполняющего обязанности губернатора проинформируют о возведенных и строящихся объектах, о планах по дальнейшему развитию микрорайона, а также проблемах, его сдерживающих.

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