В Красноярском крае появится новое госучреждение

Государственное учреждение по кадастровой оценке создадут в Красноярском крае. Такая информация прозвучала в ходе заседания комитета по природным ресурсам и экологии краевого заксобрания.

С 1 января 2018 года в Красноярском крае число чиновников увеличится еще на 30 человек: в регионе будет создано новое бюджетное учреждение по проведению кадастровой оценки. Об этом в краевом заксобрании сообщил заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края Дмитрий Маслодудов. По его словам, для содержания еще одного госучреждения, формирование которого регламентируется федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», из бюджета края в 2018 году будет выделено 42 млн рублей.

Среди функций структуры — сбор, обработка, систематизация, накопление информации, а также оценка земель поселений, водного фонда, сельхозназначения, садоводческих, огороднических и дачных поселений и объектов капитального строительства.

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