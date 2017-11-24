ООО «КДВ Агрохолдинг», входящее в томскую компанию «КДВ-Групп», направило в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении акций сахарного комбината в Орловской области.

В ФАС России поступило ходатайство от «КДВ агрохолдинг» относительно приобретения 100% голосующих акций ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский». Производство располагается в Орловской области, где в апреле «КДВ-Групп» приобрела также около 60 тыс. га земли.

Сейчас 100% орловского предприятия принадлежит московскому ООО «Агрохимторг», который состоит в ГК «Белый фрегат», чья производственная деятельность ведется в Орловской, Брянской, Волгоградской областях и в Москве.

ООО «KDV‐Групп» основано в 1994 году в Томске. Фабриками холдинга, которых насчитывается 11 по России, производится около 350 наименований продукции. Многие бренды, под которыми выпускается продукция, стали широко известны в России: «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино». Продукция поставляется не только по всей России, но и экспортируется в страны СНГ. Компания также с 2012 года развивает продуктовую сеть «Ярче!». В 2016 году Forbes включил производителя в рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний с выручкой 80,9 млрд рублей, а в 2017 году состояние владельца холдинга Дениса Штенгелова агентство финансовой информации Bloomberg оценило в более чем $1 млрд.

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