Виктор Толоконский стал главным советником мэра Новосибирска

Бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский вступил в должность главного советника мэра Новосибирска. Его первым рабочим днем в этом качестве стала пятница, 24 ноября. Информацию подтвердил «КС» сам Толоконский.

По словам Виктора Толоконского, его должность подразумевает широкую сферу деятельности, включая консультирование и разработку проектов по развитию города.

«Есть собственные наработки в этом направлении, есть идеи, которые формировались в рамках моей работы губернатором Красноярского края и Новосибирской области. В целом, направления работы самые разные», — пояснил собеседник «КС», добавив, что взаимодействовать ему предстоит с самыми разными подразделениями муниципалитета. Например, на следующей неделе Виктор Толоконский планирует принять участие в заседании инвестиционного совета Новосибирска.

«Виктор Александрович Толоконский с сегодняшнего дня действительно приступил к обязанностям главного советника мэрии города Новосибирска. Мы с ним оговорили круг вопросов, которыми он будет заниматься. Это вопросы, касающиеся, прежде всего экономики региона, улучшения инвестиционного климата. Нам следует улучшать показатели региона в условиях дефицита бюджета, важно привлекать частные инвестиции. Это очень серьёзное направление – я бы сказал, магистральное. Виктор Александрович здесь готов помогать, и я благодарен ему за это. Он имеет богатейший опыт, знания, это имеет большое значение. Начинаем совместную работу и сотрудничество», — отметил 24 ноября на встрече со СМИ мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Добавим, что на уходящей неделе исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил экс-губернатору войти в состав группы по разработке стратегии развития региона на ближайшие 12 лет. Толоконский подтвердил, что встречался по этому вопросу с Травниковым и дал согласие принять участие в проекте. Однако в данном случае по его словам речь идет о работе в рамках договора между региональными властями и Сибирским институтом управления, где Толоконский недавно был назначен советником по совместительству.

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