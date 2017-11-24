21 ноября в Москве состоялась XVII всероссийская конференция «Новые финансы». Отдельная секция была посвящена криптовалюте. В ее работе принял участие новосибирец, создатель RusCoin АЛЕКСЕЙ БЫКОВ, который ранее анонсировал свои планы по покупке блокирующего пакета акций МВБ для того, чтобы на бирже можно было бы торговать криптовалютой. О том, удалось ли реализовать этот замысел и какова дальнейшая судьба технологии блокчейн в России, он рассказал в интервью «КС».

«После принятия в России закона о криптовалютах, которое ожидается во второй половине 2018 года, уверен, мы увидим бурный рост ICO проектов (криптовалютный аналог IPO, то есть размещение ценных бумаг на бирже с целью привлечения инвестиций/ — «КС»), — считает Алексей Быков. — Развитию блокчейна способствует несколько факторов: прозрачность сделок, возможность проводить финансовые операции вне зависимости от политических решений, в том числе возможность обойти санкции, слабость доллара и ограниченность золотых запасов. На конференции шло много споров о том, как и куда двигаться финансовым рынкам, но я согласен с высказыванием Алексея Кудрина: «Кто сегодня не работает с цифрой, завтра потеряет все». И технология блокчейна — это воплощенная цифра, это новые возможности для ведения международного бизнеса».

— В сентябре «КС» писал о ваших амбициозных планах провести ICO с целью объединения 60 млрд рублей (около $1 млрд) для покупки блокирующего пакета акций МВБ. Это сделало бы возможным торговлю RusCoin на площадке валютной биржи. Удалось реализовать задачу?

— Мы успешно стартовали. На текущем этапе нам удалось распределить 1 млн 500 тыс. монет из 21 млн. Это достаточно прогнозируемый сценарий. Интерес к нашим монетам высокий, стоимость их постоянно растет, однако отсутствие по криптовалюте законодательной базы является ограничительным фактором. Мы приняли решение о продлении ICO.

— Что меняется в вашей стратегии ICO?

— Сегодня мы делаем фокус на фаундерах, выходцах из России, являющихся владельцами бизнеса. Профессиональный интерес к криптовалюте проявляют представители таких отраслей, как банковская, страховая, международная логистика, когда в сделке принимают участие несколько стран; консультанты по международному инвестиционному праву; стартаперы, привлекающие частные инвестиции. Хочу подчеркнуть, что инвестиции на рынке криптовалюты несут в себе повышенные риски, но и доходность впечатляет: речь идет о сотнях и тысячах процентов. Во многом это объясняется новизной рынка и еще не очень большой капитализацией. По данным источника coinmarketcap, на 22 ноября общая капитализация крипторынка составляет примерно $242 млрд.

RusCoin можно считать серьезным инструментом, который может применяться как для инвестиций, расчетов, так и для привлечения средств. И, соответственно, интерес к нему, на мой взгляд, должны проявлять исключительно профессионалы.

— К каким выводам пришли участники конференции в Москве?

— Есть мнение, что регулятор введет для криптовалюты правила, схожие с законодательной базой регулирования выпуска ценных бумаг, но в light варианте. Это, на мой взгляд, наиболее логичный вариант развития событий.

— Как же быть с анонимностью криптовалюты?

— Формально, конечно, криптовалюта анонимна, поскольку адрес кошелька представляет набор уникальных символов, без указания имени и фамилии. Однако при желании и технической возможности вполне реально вычислить через Интернет IP-адрес и найти конкретного владельца биткоин-кошелька. Так что все «страшилки» про то, что биткоином рассчитываются торговцы оружием, мягко говоря, преувеличение.

На конференции много говорили о том, что, как и любой финансовый инструмент, криптовалюта требует специальных знаний. Сегодня криптоэнтузиасты в России проводят регулярно семинары, встречи, в Новосибирске, например, даже открыта «Академия блокчейн». Но все-таки масштабный старт ICO станет реальным после введения официальных законодательных норм. Как показала конференция, это случится в ближайшем будущем.

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