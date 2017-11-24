16 ноября в новосибирском Государственном концертном зале имени А. М. Каца были подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель — 2017», который проводится Союзом женщин НСО при поддержке регионального правительства и Банка «Левобережный». Победители конкурса поделились с корреспондентом «КС» своими впечатлениями, а также рассказали о том, что для них значит эта победа.

В конкурсе приняли участие более 40 предпринимательниц Новосибирской области, из которых было выбрано восемь победителей. Все они добились серьезных успехов и показали отличные результаты в своей отрасли в течение предыдущего года.

Стоит отметить, что номинации конкурса охватывали самые разные сферы экономики. Это производство продовольственных товаров, производство сельскохозяйственной продукции, торгово-закупочная деятельность и торговля, оказание услуг, строительство и ремонт, сфера общественного питания, сфера бытового обслуживания, производство и реализация товаров на экспорт. Среди победителей — Елена Волынец, Евгения Лейхтлинг, Ольга Занина, Ольга Зонова, Ирина Павлова, Анна Сидевич, Ирина Касьянова и Марина Стрижева соответственно. Примечательно, что некоторые лауреаты продемонстрировали свою продукцию прямо на мероприятии.

«Наши женщины доказали, что сегодня они так же важны, как мужчины, что они тоже решают государственные задачи, в том числе и социально-экономические. Посмотрите, сегодня в предпринимательстве велика доля женщин. И подобные методы поощрения их деятельности помогают женщинам-предпринимателям добиться столь важного общественного признания», — поделилась мнением с корреспондентом «КС» председатель общественного объединения «Союз женщин Новосибирской области», член Совета Федерации Надежда Болтенко.

Победительницы конкурса были награждены благодарственными письмами временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Стоит отметить, что официальным партнером мероприятия выступает Банк «Левобережный». Его президент Надежда Иващенко рассказала о том, что идея награждать женщин, добившихся успеха в бизнесе, появилась в Союзе женщин в прошлом году. «Женщины, которые занимаются предпринимательством, — это особая категория людей. Они самодостаточные, эффективные, любят свою работу и с удовольствием ее делают, достигая заметных результатов. Безусловно, этот проект заслуживает внимания, он поддерживается Надеждой Николаевной Болтенко и правительством Новосибирской области», — отметила Надежда Иващенко.

Подобный формат она считает очень плодотворным. Именно поэтому банк продолжает сотрудничать с общественными организациями, такими как Союз женщин. «Мы со своимицелями и идеями вписываемся в организацию подобных проектов», — рассказала Надежда Иващенко.

Впечатлениями от конкурса поделились его победительницы. «Очень приятно было победить. Честно говоря, даже не рассчитывала на это. Порадовало также внимание представителей власти, которые по достоинству оценили способности женщин в бизнесе. Вообще, хорошо, что такие инициативы появляются, хочется поблагодарить Союз женщин за это», — рассказала член Интернациональной Ассоциации Кейтерье ICA Анна Сидевич.

«Женщине быть предпринимателем очень сложно, сложнее, чем мужчине. Поэтому я очень рада, что к нам повернулись лицом, нас поддержали. Это очень приятно и очень мотивирует. Будем надеяться, что подобные мероприятия будут проходить регулярно», — поделилась директор ЗАО «Сибкет-К» Елена Волынец.

Согласилась с положительными отзывами и директор «Сибмонтажспецстроя» Ирина Павлова. Организаторы выделили ее среди остальных как представителя строительного бизнеса. «Приглашение сюда — большая честь для меня, и даже если бы меня не награждали, все равно было бы очень приятно. Мужчины-бизнесмены совсем не редкость, у нас вообще бизнес «мужской». Поэтому поощрение бизнес-леди — это очень правильное начинание. И вообще, я считаю, что женщинам надо быть смелее. Нужно не бояться браться за какие-то, казалось бы, совсем не женские профессии», — сказала Ирина Павлова.

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