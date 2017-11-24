По итогам 2017 года Кузбасс выйдет на профицитный бюджет

На заседании совета народных депутатов Кузбасса были приняты поправки в бюджет Кемеровской области на 2017 год. В результате впервые за долгое время региональная казна стала профицитной.

Доходы кузбасского бюджета 2017 года были увеличены более чем на 6,9 млрд рублей, а расходы, в свою очередь, уменьшены на 788,3 млн рублей, что позволило сделать бюджет текущего года профицитным – профицит составил 7,7 млрд рублей, или 6% от доходов. Отметим, что первоначально бюджет в декабре 2016 года принимался с дефицитом в 2,9 млрд рублей.

Замгубернатора — начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов объяснил, что такого удалось достичь благодаря быстрому росту цен на уголь, которая за три квартала 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, выросла почти на 50% для энергетического угля и на 90% для коксуюшегося. Это в свою очередь послужило причиной роста прибыли угольных предприятий и увеличения поступления по налогу на прибыль почти на 8 млрд рублей.

Профицит в 7,7 млрд рублей будет направлен на погашение госдолга Кузбасса, который сейчас составляет 56,2 млрд рублей. Если говорить о параметрах бюджета 2018 года, то он предполагается с дефицитом в размере 3,96 млрд рублей. Доходы оцениваются в сумме 106,9 млрд рублей, а расходы в 110,9 млрд рублей, при этом, как отмечает Игорь Малахов, это пока «консервативный сценарий» планируемого бюджета.

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