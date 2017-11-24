Для того чтобы увеличить поток вложений в сферу теплоснабжения, регионам необходимо переходить на новую модель рынка тепла. Как она будет работать в Сибири, участники рынка и представители власти обсудили во время круглого стола в ТАСС 21 ноября.

Плюсы и минусы новой модели рынка тепла

Напомним, что в июле текущего года вступили в силу изменения в ФЗ-279 «Закон о теплоснабжении». На сегодня отрасль теплоэнергетики испытывает острую недофинансированность — в масштабах страны этот объем достигает 2,5 трлн руб. Именно поэтому в Минэнерго РФ решили привлечь недостающие средства за счет предоставления инвесторам гарантий возврата и окупаемости проектов, но при этом не допуская резкого повышения тарифов.

Суть поправок заключается в том, что теперь правительство будет устанавливать только предельный уровень цен на теплоэнергию, рассчитанный по методу альтернативной котельной, который подразумевает определение цены исходя из стоимости потенциального строительства нового теплоисточника. При переходе города на новую модель рынка он становится ценовой зоной, где создается единая теплоснабжающая организация (ЕТО), размер тарифа закрепляется в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. При этом фиксированная величина тарифа будет устанавливаться на период не менее пяти лет, что обезопасит жителей от резкого повышения.

О том, как это помогает справляться с проблемными ситуациями в соседних регионах, решать проблемы целых городов и что при этом получает инвестор и регион, в ходе круглого стола 21 ноября обсудили представители правительства Новосибирской области, ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), АО «СИБЭКО» и отраслевые эксперты.

Как рассказал директор фонда энергетического развития (Москва) Андрей Листовский, новая модель рынка разрабатывалась в течение последних пяти лет. «Существующая система не отвечает запросам энергетики, поскольку это метод «издержки плюс», нет долгосрочного планирования, в результате не покрывается жизненный цикл проекта», — прокомментировал существующее положение дел в теплоэнергетике Андрей Листовский.

При этом новая модель рынка позволяет инвесторам осуществлять долгосрочное планирование, таким образом, производитель будет знать цену на свои ресурсы в ближайшие 10–15 лет, поясняет директор фонда энергетического развития.

В то же время эксперт преду­предил, что долгосрочное планирование может, с одной стороны, играть роль гаранта возврата инвестиций, а с другой — поправки могут привести к упразднению инвестиционной программы и поставить в зависимость от действий единой теплоснабжающей организации (ЕТО) другие компании. Однако, по мнению других экспертов, такие риски слишком преувеличены.

«Мое отношение к альтернативным котельным прежде всего можно охарактеризовать словами «стремление к стабильности». Это стабильность для самого производителя, для бизнес-сообщества и для населения, — пояснил эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров. — По поводу рисков я бы не был так боязлив, как мой коллега. Единственный риск я связываю с деятельностью ЕТО на территории муниципального образования. Возможно при вступлении территории в ценовую зону появление монополизма. Скорее всего, эти функции будет брать на себя именно самое крупная ЕТО».

Впрочем, как показала практика, плюсов от внедрения новой модели все-таки значительно больше. «Действительно, существующая модель тарифообразования не позволяет нам рассчитывать свои расходы. База операционных расходов у нас фиксирована всего на 35–40%, все остальное считается каждый год, прямым счетом», — подтвердила директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Екатерина Косогова. При этом при вложении больших объемов средств компании не могут получить гарантий возврата. «Именно этот факт и сдерживает на сегодня масштабное вливание инвестиций в сферу. У нас есть и деньги, и желание их вложить, но нет уверенности, что мы их вернем и окупим наши вложения», — отметила директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания».

Возвращаясь к опасениям директора фонда энергетического развития, Екатерина Косогова заметила, что, согласно поправкам к закону о теплоснабжении, предельный уровень тарифа устанавливается в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. Кроме того, необходимо уведомление Законодательного собрания субъекта. По ее словам, говорить о потере контроля за поставщиком не приходится. При этом директор по тарифам ООО «Сибирская генерирующая компания» подчеркнула: «Нам невыгодно сразу торговать по предельному уровню цены, потому что при достижении предельного уровня потребителю становится выгоднее сбежать на собственный источник. Наша задача — заработать на объеме».

Пилотный проект

Что же касается планируемых объемов, то в портфеле у СГК на текущий момент собрано проектов на общую сумму 25 млрд руб.

Как напомнил директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак, компания присутствует в пяти регионах. Пилотный проект по внедрению новой модели рынка тепла СГК уже реализует в Рубцовске Алтайского края, также есть планы внедрить систему альтернативной котельной в Барнауле, Новоалтайске, а также на территории Кузбасса и Республики Хакасии.

На текущий момент компания компания запустила долгосрочную программу модернизации теплосети в Рубцовске. Согласно концессионному соглашению с муниципальными властями, компания взяла на обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, на 15 лет, то есть до 2032 года. СГК суммарно вложит в развитие инфраструктуры более 2 млрд рублей. Основная часть инвестиций направлена на реконструкцию Южной тепловой станции — главного теплоисточника в городе. Здесь уже установлены два новых угольных котла по 30 Гкал/час каждый, система топливоподачи к ним, а также будет смонтирована турбина мощностью 6 МВт.

Проведены работы на тепловых сетях города и построены новые теплотрассы. Запланированы работы на малых котельных. При этом еще год назад жителям города грозил срыв отопительного сезона.

«Закон предусматривает применение понижающего коэффициента к цене альтернативной котельной. В Рубцовске мы применяем коэффициент 0,75. Изначально в Рубцовске стоимость получалась довольно высокая, но при этом у компании есть понимание, что мы окупим свои вложения при более низкой цене. Соответственно, именно наиболее низкая цена и фиксируется в соглашении с органами местного самоуправления. Это опция, над которой работала именно наша компания в ходе принятия закона. Обусловлено это дисбалансом стоимости между европейской частью и Сибирью», — пояснила Екатерина Косогова.

«Со своей стороны мы готовы делиться своим опытом. У нас разработаны дорожные карты двух регионов, все пакеты документов и проекты соглашений об исполнении схемы теплоснабжения», — добавила директор по тарифам ООО «Сибирская генерирующая компания». Ситуация, схожая с той, что складывалась в Рубцовске, происходит сейчас в Черногорске Республики Хакасии. Для Черногорска тоже разработан проект, компания планирует протянуть 10 км теплосетей от Абаканской ТЭЦ.

В свою очередь в Красноярск компания также вложила немалый объем средств «Проблемы там есть, присущие крупному мегаполису. Отсутствовала циркуляция в летний межотопительный период. А также есть крупные котельные, продающие теплоэнергию по высокой цене, что влияло на конечную цену для потребителей.

В итоге нам удалось заменить ряд котельных, а также построить реверсивную теплотрассу, которая позволяет переводить энергию с одного источника на другой», — рассказал Юрий Шейбак.

Как уже писал «КС», СГК планирует взяться за урегулирование ситуации и в Новокузнецке. «Но здесь ситуация от всех предыдущих отличается наличием высокого уровня поддержки из бюджета», — сразу заметил директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании. В регионе ежегодно на поддержку сетевого хозяйства направляется порядка 3 млрд руб.

Компания взяла в аренду объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. По данным компании, СГК в Новокузнецке в настоящее время обслуживает более 513 км магистральных и квартальных трубопроводов в четырех районах города — Кузнецком, части Орджоникидзевского, Центрального и Куйбышевского. В том числе 319,5 км муниципальных тепловых сетей, расположенных в контуре Кузнецкой ТЭЦ (входит в СГК), были переданы в обслуживание СГК 8 августа 2017 года по договору аренды сроком на 11 месяцев.

В СГК предлагают заменить деятельность 2–3 котельных мощностями Кузнецкой ТЭЦ. Таким образом, по расчетам энергетиков, это позволит увеличить количество вырабатываемой энергии на Кузнецкой ТЭЦ, а также решить экологическую проблему, которую в результате деятельности угольных котельных испытывает город.

Перейдет ли на новую модель Новосибирская область?

Начальник управления производственного развития АО «Сибэко» Дмитрий Бражник также сообщил, что компания поддерживает внедрение новой модели рынка тепла. «Действующие методики обладают рядом недостатков, таких как краткосрочное планирование тарифообразования, что ведет к увеличению издержек. Инвестиций, поступающих в отрасль, недостаточно. При этом тарифо­образование при альтернативной котельной обладает противоположными достоинствами», — отметил Дмитрий Бражник.

«На сегодня разница в тарифах на территории России может достигать шести с половиной раз. Но должна быть некая сопоставимость, — отметил необходимость формирования новой модели тарифообразования руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. — И эта позиция, которая сейчас базируется на некой унификации, абсолютно правильная. Поэтому стоит ее поддержать».

По словам Гарея Асмодьярова, долгосрочное регулирование, о котором говорили в федеральной службе по тарифам, не работает, поэтому ежегодно приходится проводить корректировки.

Заместитель начальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Авдеев также высказал мнение, что необходим тариф, который рассчитывался бы из состояния оборудования и средних температур в регионе. «В Новосибирской области также необходимо увеличение поступлений инвестиций, и в большей степени, возможно, это касается Новосибирска, где мы, например, видим в теплое время года довольно частые плановые отключения для устранения тех или иных дефектов. По факту ремонтная кампания с началом отопительного периода продолжается», — заметил Евгений Авдеев.

«Надеемся, что пилотный проект даст толчок развитию этой модели, — обратился замначальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики к представителям СГК. — Проблема притока инвестиций велика. В отрасль инвесторы не идут. Они говорят: «У нас нет возврата».

«То, что я услышал, внушает осторожный оптимизм, что мы будем довольны теплом, которое поступает на наши объекты, в наше жилье», — резюмировал итоги круглого стола первый заместитель председателя исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников. Он предложил создать экспертную площадку на базе ассоциации. На этой платформе Геннадий Гусельников предложил отработать соглашение между властями, бизнесом и населением.

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