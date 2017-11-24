Почетный консул Словении будет работать в Новосибирске со следующего года

В мэрии Новосибирска прошла встреча главы города Анатолия Локтя с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в РФ Приможем Шелиго. Во время встречи стало известно, что в Новосибирске появится почетный консул Словении.

В следующем году в Новосибирске будет учреждён институт почётного консула Словении, который будет курировать СФО. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Словения в РФ Примож Шелиго во время визита в Новосибирск и, в частности, в администрацию города. В свою очередь, мэр Анатолий Локоть пообещал оказать содействие в этом начинании.

Во время встречи также обсуждались перспективы взаимовыгодного экономического сотрудничества между Новосибирском и Словенией. Так, представитель словенской компании Iskratel в Новосибирске Антон Киреев подчеркнул, что они уже активно сотрудничают с новосибирскими предприятиями и компаниями телекоммуникационной сферы и готовы расширять круг партнёров. Заслушав доклад Киреева, Анатолий Локоть предложил ему рассмотреть возможность участия компании в новом проекте по переносу магистральных кабельных сетей.

«Для нас очень актуальная тема переноса магистральных кабельных сетей, которые опоясали весь город, в подземные каналы. Это требует больших инвестиций. Мы ведём с операторами переговоры, собираемся разработать программу, поэтому если вы готовы участвовать, то может получиться интересный совместный проект», — обратился к представителю словенской компании мэр Новосибирска.

Присутствующий на встрече директор представительства компании Lindab Миха Менард рассказал о возможностях своего предприятия, которое ориентировано на сферу ЖХК и занимается производством продукции для систем отопления, канализации, кондиционирования. Сейчас одной из решаемых задач организации является расширение присутствия в городе и области.

Помимо уже указанных компаний из Словении, в Новосибирске присутствуют: организация, занимающаяся воздухо-опорными сооружениями на заводе «Тайра», DUOL, а также «Сибинжиниринг», чей директор Хрибершек Хинко, назвал Новосибирск «воротами из Европы в Азию».

В заключение встречи мэр Анатолий Локоть обозначил задачу для городских властей в создании привлекательных условий для развития иностранного бизнеса, который, в свою очередь, даст приток инвестиций в экономику Новосибирска.

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