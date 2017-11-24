Общественная палата Новосибирской области начинает играть все более заметную роль в политической и общественной жизни региона, не только уделяя внимание решению острых вопросов, но и продвигая собственные идеи, способные положительно повлиять на социальное и экономическое развитие области. Так, на прошедшем 20 ноября заседании комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата члены палаты обсудили проекты, которые смогли бы привлечь инвесторов в регион и, соответственно, повысить уровень жизни людей. Результатом такой деятельности станет подписание меморандума, который в качестве предложения будет представлен врио губернатора Новосибирской области (НСО) и общественности. Подробнее — в материале «КС».

«Мы окажемся в негативной экономической обстановке»

По прогнозам председателя комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты НСО Михаила Обласова, ближайшие годы области стоит ожидать негативной экономической динамики.

«Перспектив развития Новосибирска немного. Сегодня большую часть валового продукта формирует торговля, которая обеспечивается потребителями из близлежащих территорий, также испытывающих сейчас экономические трудности. В частности, это Кузбасс. К 2025 году в России планируется сократить потребление угля на 60%. Ведущий потребитель — Китай, у которого большое количество экологических проблем, — также от него отказывается. Естественно, сокращение производства скажется на покупательской способности. Соответственно, доходы с торговли у нас также будут падать», — отметил Михаил Обласов.

Что касается самого Новосибирска, то, по мнению Михаила Обласова, город тоже могут ждать нерадужные перспективы — все предприятия «Росатома», в том числе НЗХК и ФГУП ПО «Север», в перспективе могут быть закрыты, а «государственный заказ на заводе Чкалова тоже не может быть вечным».

«Соответственно, нужно понимать, как развиваться дальше. С учетом расстояний мы можем выдавать только высокотехнологичный продукт с высокой добавленной стоимостью. Не производя такие товары, мы не сможем нивелировать проблему расстояний, — уверен Обласов. — Без альтернативных источников дохода — а здесь они могут быть исключительно на основе научно-внедренческих параметров — мы окажемся в очень негативной и социальной, и экономической обстановке».

Такое мнение созвучно с тем фактом, что правительство Новосибирской области начало работу над новой стратегией социально-экономического развития. Врио губернатора региона Андрей Травников недавно заявил, что для позиционирования региона как лидера, помимо прочего, в приоритете будет «внедрение инноваций, причем не только технологичных, в этом НСО уже преуспела, но и управленческих, в том числе и в правительстве региона, и на уровне муниципального управления».

Сибирский «Сколково»

Таким спасительным для города проектом, по мнению Михаила Обласова и его коллег, может стать создание в Академгородке научно-внедренческого центра, согласно 216–ФЗ. Все перспективы для привлечения инвестиций в этот проект, а впоследствии и в целом в город, по мнению членов палаты, есть.

«Это даст мощный толчок инвестиционному развитию Новосибирска и будет способствовать и притоку капитала, и развитию научного потенциала, и созданию профессионального сообщества», — уверена заместитель председателя комиссии по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты Новосибирской области Елена Шушарина. — Если будет создана соответствующая нормативно-правовая база, которая предложит инвестору благоприятные условия, дополнительные льготы, например, в виде освобождения от налогов или арендной платы, думаю, инвестор заинтересуется участием в проекте».

Благодаря созданию подобных «тепличных условий», по словам Михаила Обласова, сегодня успешно реализуется проект «Сколково»: «Компании, заинтересованные получить льготы и заниматься научно-внедренческой сферой, вкладывают средства и развивают свою деятельность». В свою очередь это поможет обеспечить население дополнительными рабочими местами, вокруг центра будут развиваться и другие сферы экономики. В зону развития такого центра инициаторы предлагают включить и Медсанчасть № 168 как площадку для медицинских научно-внедренческих проектов.

Резидент Технопарка, генеральный директор AT Consulting Восток Дмитрий Гоков уверен, что проект будет «однозначно полезен и поможет развитию высокотехнологичного бизнеса в регионе». «Компании смогут реинвестировать в создание новых продуктов те средства, которые раньше уходили на налоговые отчисления. А льготы по использованию офисной и технологической инфраструктуры позволят снизить себестоимость разработок. Все это в совокупности будет стимулировать как рост уже существующих компаний, так и появление в регионе новых игроков технологической сферы. Созданная среда будет притягивать умных квалифицированных людей, способных создавать инновации, а инновации — это высокая добавленная стоимость, развитие экономики и рост уровня жизни в регионе», — уверен Дмитрий Гоков.

Заместитель председателя СО РАН, академик РАН Михаил Воевода положительно оценивает такую инициативу общественников и отмечает, что вновь избранный председатель СО РАН Валентин Пармон тоже поддерживает такую идею. «Все необходимое для создания такого центра сегодня есть — и человеческий ресурс, и материальная база. Хотя, безусловно, для решения специфических организационных вопросов на первом этапе будет нужна федеральная поддержка», — отмечает собеседник «КС».

Парковка за оперным

Проблему с парковками в центре Новосибирска также можно решить с помощью привлечения инвестиционных средств, однако концепцию, связанную с поощрением инвестиций, городские власти пока не продумали, уверены в Общественной палате.

«У нас есть парк за оперным театром. Анатолий Локоть неоднократно обещал его благоустроить, но этого так и не произошло. Мне кажется, здесь подошел бы формат частно-государственного партнерства: нужно пустить инвестора, который сделает там подземную парковку с выездами, а на наземной части благоустроит парк. Но для этого нужно предоставить определенные льготы — например, избавив от арендной платы за землю», — отмечает Михаил Обласов. При этом общественники акцентируют внимание на том, что форматы финансирования могут быть разными — с привлечением одного крупного инвестора или нескольких, вплоть до компаний, желающих выкупить места для своих автомобилей.

«Без цифр, количества парковочных мест, предполагаемой стоимости парковки, технического задания к уровню (стоимости) оснащения сквера и прочих условий, определяющих период окупаемости, судить сложно. С одной стороны, парковка в центре очень нужна и может быть не самой дешевой, с другой — стоимость строительства под землей (в земле) сильно дороже, чем обычное строительство «наверху», — считает Виктор Демин.

Кстати, в отличие от подхода, предложенного членами Общественной палаты, предлагающего за счет предпринимателей решать проблемы транспортной инфраструктуры, Совет депутатов Новосибирска в конце октября одобрил концепцию развития в городе платного парковочного пространства. Планируется, что проект будет реализован без привлечения инвесторов, этим займется МБУ «Городской центр организации дорожного движения» и будет, как правило, использовать только наземные парковочные площади.

Песок или реагенты

Еще один вопрос, который планируется изучить и включить в текст меморандума, — использование инновационных решений для предотвращения гололеда.

«На сегодняшний день мало кого из новосибирцев устраивает та грязь, которая существует на улицах города, формирующаяся благодаря использованию низкокачественного песка для снижения последствий гололеда. Зимой весь песок разносится с обувью по квартирам, а летом пыльными бурями отравляет наши легкие», — уверен Михаил Обласов.

Члены Общественной палаты планируют привлечь экспертов для проведения детальных расчетов целесообразности использования низкокачественного мелкодисперсного песка для предотвращения гололедных явлений, так как итоговые затраты подобного применения складываются не только из цены самого песка, но и в конечном счете отражаются на интенсивности очистки ливневой канализации, дополнительных затратах на уборку уличной пыли. «Может, на нашей территории дешевле производить либо использовать иные реагенты», — предположили инициаторы.

Описание и обоснование этих проектов члены Общественной палаты планируют сформулировать в ближайшие сроки и представить в качестве предложения врио губернатора Александру Травникову и вынести на обсуждение общественности.

При этом председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Салов уверен, что если проекты касаются непосредственно столицы региона, в частности, вопроса строительства парковки за оперным театром, то они должны предлагаться и реализовываться в стенах муниципалитета. Депутат предложил отправить их в мэрию или горсовет.

«У нас произошло знаменательное событие — при поддержке горсовета создано и приступило к работе управление по инвестиционной политике и предпринимательству. И на сегодняшний момент презентован механизм инвестиционных предложений, их рассмотрения и реализации. Кроме того, есть мэр, который, кстати, возглавляет Инвестиционный совет. Работа только началась, и мы заинтересованы, чтобы туда обращались общественники. Вот куда Общественная палата могла бы обращаться, если у нее есть какие-то предложения. Если удобнее — пусть обращаются в нашу комиссию по научному производственному развитию и предпринимательству. Мы тоже заинтересованы в поиске инвесторов, и частных, и государственных. Хотя я считаю, что этими вопросами должны заниматься сами инвесторы», — высказал свое мнение Игорь Салов.

Кроме того, он отметил, что сегодня перед губернатором стоит много амбициозных, важных задач и проблем, «и нет необходимости заниматься инвестиционной политикой города Новосибирска».

Михаил Воевода поддерживает инициативность членов Общественной палаты. «Я уверен, что это тот элемент гражданского общества, который у нас долгое время отсутствовал, а сейчас является ключевым моментом поддержки в целом комплексного развития нашего региона, и Новосибирска в частности. Это элемент, который, мы рассчитываем, заработает на полную катушку. Общественная поддержка — один из ключевых моментов успеха любого дела», — убежден зампредседателя СО РАН.

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