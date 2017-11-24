Автоматизированная система дистанционного сбора данных ОАО «Новосибирскэнергосбыт» вошла в число «100 лучших товаров России»

Подведены итоги юбилейного 20-го всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». По результатам федерального этапа конкурса ОАО «Новосибирскэнергосбыт» признано лауреатом конкурса за создание Автоматизированной системы дистанционного сбора данных от счетчиков электроэнергии.

Торжественное награждение победителей состоялось 16 ноября в Законодательном собрании Новосибирской области. Оно было приурочено к Европейской неделе качества. Вручая награды, президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский отметил, что работа над повышением качества дается огромным трудом, и пожелал всем победителям конкурса дальнейших успехов.

Генеральный директор ОАО «Новосибирскэнергосбыт» Татьяна Подчасова получила диплом и кубок конкурса «100 лучших товаров России». Почетным званием «Отличник качества» жюри отметило начальника отдела АСКУЭ Игоря Вагайцева, а за своевременность и оперативность в работе с конкурсной комиссией благодарственное письмо вручили ведущему специалисту отдела маркетинга Наталье Худяковой.

Автоматизированная система дистанционного сбора данных от счетчиков электроэнергии обеспечивает не только сбор данных для коммерческих расчетов за электропотребление, но и интеграцию с биллингом, и предоставление информации клиентам в удобном виде через Интернет. Система позволяет контролировать процесс потребления и производить анализ режимов потребления электроэнергии, а также группировать информацию для расчетов между поставщиком и потребителем, находить скрытые потери и неучтенные расходы с целью выявления возможных путей экономии.

Сегодня предприятие уже освоило и успешно внедрило разные варианты построений систем учета, адаптировало оборудование от различных производителей. Более 500 клиентов — юридических лиц подключены к системе автоматизированного сбора данных, под контролем и учетом находятся подстанции региональной сетевой компании.

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