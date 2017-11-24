Накануне старта второго эколого-промышленного форума «СибЭкоПром» в Новосибирске были подведены итоги природоохранных мероприятий, проходивших в рамках Года экологии. Руководитель департамента природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко констатировал общее улучшение экологической обстановки в области, а также успешное выполнение принятой в начале годы программы мероприятий.

Напомним, что 2017 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. По словам руководителя департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрия Марченко, в ходе реализации мероприятий в рамках принятых программ, а также таких экологических акций, как «Вода России», «Зеленая Россия», «Дни защиты от экологической опасности», на территории области и города Новосибирска прошло почти 9 тыс. различных мероприятий, в которых приняли участие более 600 тыс. жителей и 3 тыс. организаций. На площади 130 га собрано около 100 тыс. куб. м мусора.

«Пока не время подводить окончательные итоги, поскольку до конца года запланировано еще очень много мероприятий. Но, несмотря на это, мы идем к тому, что утвержденный план будет выполнен на 100%, — отметил Юрий Марченко. —

И если в начале года мы говорили о том, что совместно с предприятиями мы подготовили около 1000 экологических мероприятий в рамках Года экологии, сегодня вместе с корпоративными экологическими программами их набирается десятки тысяч разного масштаба. В рамках «СибЭкоПрома» пройдет круглый стол, посвященный раздельному сбору мусора. И практически каждый день, оставшийся до конца года, ознаменован каким-нибудь событием».

Своими достижениями в сфере природоохранных мероприятий поделились и новосибирские предприятия. 22 ноября в ходе прошедшей в ТАСС пресс-конференции генеральный директор «СИБЭКО» Руслан Власов, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии Новосибирского завода химконцентратов Валерий Белов, а также главный инженер МУП «Горводоканал» Юрий Багаев рассказали журналистам о ходе реализации собственных программ в области охраны окружающей среды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Белов, заместитель главного инженера по ядерной, радиационной, промышленной безопасности и экологии Новосибирского завода химконцентратов:

— Ежегодно мы формируем публичные отчеты по экологической безопасности, где в доступной форме делимся результатами нашей работы в этом направлении. На сегодня у нас существует интегрированная система менеджмента, охватывающая качество, экологическую деятельность, охрану труда и энергоменеджмент. Все эти направления оказывают прямое влияние на безопасность.

Основная цель деятельности в области экологической безопасности — минимизация техногенного воздействия нашего производства на людей, которые живут в городе Новосибирске, а также на будущие поколения. В качестве подтверждения этой позиции — наличие всей необходимой разрешительной документации, полноту которой систематически проверяют соответствующие надзорные органы. Например, в настоящий момент проводится плановая проверка по данному направлению прокуратурой, совместно с природоохранной прокуратурой и Росприроднадзором.

Если говорить непосредственно про экологическую безопасность и снижение воздействия на окружающую среду, то в этом направлении мы видим решение в модернизации основных производственных мощностей. В 2010 году мы закончили глубокую реконструкцию и модернизацию производства топлива для энергетических реакторов. Помимо того, что было установлено новое оборудование, отвечающее современным экологическим требованиям, мы ушли в технологии от применения азотной кислоты. Вторая часть нашего производства — это топливо для исследовательских реакторов. В этом году планируется запуск нового, современного участка данного производства. Безусловно, это и новое современное оборудование, и новые современные системы газоочистки, и, соответственно, уменьшение объемов используемых в технологии кислот. Также ряд работ ведется по литиевому производству. Остановлюсь на модернизации системы газоочистки, то есть системы утилизации хлора, который у нас возникает в процессе электролиза и получения металлического лития. Этот участок у нас по итогам модернизации должен стать безотходным.

К 2020 году мы планируем завершить создание участка по комплексной переработке твердых жидких отходов. Цель его создания — завершить эксплуатацию нашего хранилища радиоактивных отходов, с последующей его консервацией и передачей вновь образующихся отходов на хранение национальному оператору.

Сегодня завершены ниокровские работы по созданию технологии переработки ртутьсодержащих грунтов, с целью реабилитации ртутных аномалий, которые возникли на территории предприятия в период создания ядерного щита СССР. Для переработки этих ртутьсодержащих отходов будет создана специальная установка, которая позволит снизить класс опасности до уровня обычных строительных отходов.

В части экологического контроля сейчас на НЗХК ведется объектный мониторинг — и на производственной площадке, и на жилых территориях вблизи — по тем вредным факторам, которые характерны для нашего производства, контроль также ведется со стороны санитарных надзорных органов. Плюс к этому на территории предприятия сейчас размещены посты комплексной системы экстренного оповещения населения при возможных возникновениях аварийных ситуаций и передачи информации в структуры МЧС. Данная система работает в режиме онлайн, и, по сути, ведется круглосуточный объективный контроль со стороны МЧС. Дополнительно ведутся работы над созданием системы автоматизированного контроля радиационной и химической обстановки в рамках госкорпорации «Росатом». Другими словами, через Интернет возможно посмотреть, насколько цифры соответствуют допустимым нормам.

В заключение хочу отметить, что «вклад» ПАО «НЗХК» в общие объемы по выбросам, сбросам и образованию отходов по г. Новосибирску составляет от тысячных до десятитысячных долей процента, и работы над последовательным снижением этого показателя продолжаются.

Руслан Власов, генеральный директор АО «СИБЭКО»:

— Наша компания занимается проблемами окружающей среды не только в Год экологии. Работа ведется по трем основным направлениям: модернизация производственных мощностей, программа развития в рамках «НДТ» — все доступные технологии и общественные программы, социальные проекты.

За последние годы мы направили порядка 7 млрд рублей в модернизацию производственных мощностей. Это прежде всего системы очистки дымовых газов, системы очистки сбросов, а также системы химводоподготовки, это системы приема наших отходов — золоотвалы. И вот с вступлением сегодня в «НДТ» в ближайшие шесть лет мы планируем направить еще порядка 6 млрд на модернизацию производственных мощностей.

Отмечу, что сегодня мероприятия, которые направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, это прежде всего выбросы в атмосферу, так как складывается впечатление, что угольные генерации — это какие-то выбросы. На самом деле сегодня степень очистки у многих современных электростанций, к каким я отношу наши производственные объекты, достигает 99%.

Мы провели планомерную масштабную модернизацию таких установок по ТЭЦ-4. Жители Калининского района помнят экологическую ситуацию вокруг данной электростанции. Сегодня степень очистки доведена до того, что практически не видно выбросов. Сейчас нам удалось достичь договоренности с Чкаловским заводом, о проведении окончательной модернизации на оборудовании ТЭЦ-4, которая будет связана с наращиванием дымовой трубы. Аналогичные проекты у нас выполнялись на ТЭЦ-2 и на ТЭЦ-3.

Что касается охраны водных объектов — это, конечно, прежде всего системы, которыми оборудованы наши заборные насосные станции, обеспечивающие техническое водоснабжение.

Говоря о социальных, общественных направлениях, могу сказать, что в энергокомпании создан экологический патруль, который объединяет весь наш персонал. Каждый год мы реализуем те программы, которые определяет наше общественное движение. Так, например, в 2017 году мы выбрали два объекта стоимостью около 1,5 млн рублей каждый. Во-первых, это благоустройство рябиновой аллеи в Дендрологическом парке. Во-вторых, это парк «Дворцовый» в городе Куйбышеве. Я хочу отметить, что эти проекты выбраны в качестве базовых. Это долгосрочные инвестиционные проекты. К благоустройству рябиновой аллеи мы приступили еще в прошлом году, в этом активно продолжаем. И уже в ближайшее время анонсируем продолжение данного проекта — создание концепции развития Дендрологического парка. Также завершен первый этап работ по скверу «Дворцовый», и в следующем году мы будем продолжать работы в этом направлении. В частности, на данном участке появятся фонтан и зона отдыха. И конечно, есть еще ряд других проектов.

Я призываю организации региона следовать положительным примерам и уделять внимание экологической безопасности не только в рамках специальных государственных программ.

Присоединяйтесь к нашим проектам, участвуйте в них, и мы сделаем нашу окружающую среду только лучше!

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