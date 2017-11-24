МТС и ЭКСМО запустили крупнейший онлайн-батл среди юных иллюстраторов России

МТС совместно с редакцией #эксмодетство издательства «ЭКСМО» объявили о запуске масштабной конкурсно-образовательной программы по художественному направлению для детей из регионов России. Юные победители творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» получат уникальную возможность – стать профессиональными иллюстраторами серии книг русских классиков, средства от продажи которой будут направлены на срочные детские операции.

На онлайн-площадке «Поколения М» дети от 11 до 18 лет из любого региона России могут стать учениками опытных иллюстраторов, которые в формате видео-уроков поделятся тонкостями создания рисунков для публикации в художественной литературе. В качестве наставников выступят профессиональные художники: Игорь Панков, Юлия Школьник, Марина Литвинова, Юлия Устинова, Татьяна Ляхович, Сона Адалян, которые специализируются на создании иллюстраций для детских книг.

Чтобы побороться за победу во всероссийском творческом состязании, участникам необходимо загрузить на сайт проекта собственный пейзаж. Творческая команда проекта выберет лучшие работы, которые станут иллюстрациями к стихотворениям Александра Пушкина, Федора Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина и Сергея Есенина на страницах поэтических сборников. Работы победителей конкурса появятся на обложках этих книг.

«Применяя передовые механики и digital-инструменты в социальной сфере, мы даем возможность талантливым детям, независимо от места их проживания и социального статуса родителей, реализовать себя и сделать важные шаги к будущей профессии. «Поколение М» уже стало творческим трамплином для 240 ребят из 60 регионов страны, для которых победа в проекте открыла двери в лучшие вузы столицы, позволила пройти стажировки на ведущих киностудиях, выйти на большую сцену и многое другое. В новом сезоне проекта мы открываем детям еще одну невероятную возможность – стать настоящим иллюстратором уже в таком юном возрасте», — рассказала руководитель благотворительных программ МТС, лидер проекта «Поколение М» Екатерина Филатова.

«Для нас совместный с МТС проект является стратегическим. Мы верим, что коллаборация двух бизнес-структур с глубокой экспертизой в сфере социальных проектов поможет открыть настоящие таланты в регионах страны. Мы стремимся сформировать новое креативное и милосердное поколение художников, которое будет задавать стандарты для всей индустрии в будущем. Онлайн-площадка «Поколения М» дает нам возможность охватить максимально широкую аудиторию, выстроить открытый диалог с юными иллюстраторами и дать им возможность проявить себя», — отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Олег Новиков.

Все участники конкурса станут частью большого благотворительного движения «Поколения М» и своим творчеством смогут помочь тяжелобольным сверстникам. Каждую загруженную на сайт работу, лайк или репост в официальных сообществах проекта в социальных сетях МТС конвертирует в реальные деньги по курсу «1 действие = 1 рубль» и направит на помощь детям, нуждающимся в лечении. Все средства, вырученные с продажи серии книг, будут перечислены в фонд «Центр гуманитарных программ» на срочные детские операции.

«Уникальная благотворительная механика «Поколения М» позволила МТС создать по-настоящему массовое движению юных меценатов. Теперь ребятам не нужно просить деньги на пожертвование у родителей, ведь они могут помочь тяжелобольным сверстникам, просто занимаясь творчеством. Как постоянный партнер проекта, мы видим, насколько воодушевляющей является эта идея для юных талантов. Для многих из них мотивацией для участия в конкурсах «Поколения М» является не суперприз, а возможность спасти чью-то жизнь. В рамках проекта дети уже сгенерировали больше 15,5 млн рублей, которые были направлены на помощь 42 детям», — рассказал председатель Совета РООИ «Центр гуманитарных программ» Михаил Лаврухин.

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