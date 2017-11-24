Как стало известно «КС», задержанного по подозрению в даче взятки руководителя ГАУ «Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» (ГАУ «Сибсельмаш») Сергея Гвоздецкого заключили под стражу на два месяца.

Напомним, что 23 ноября стало известно о задержании директора ГАУ «Сибсельмаш» и главы федерации по хоккею с мячом Новосибирской области Сергея Гвоздецкого. В отношении руководителя спортивного учреждения заведено уголовное дело. Сергей Гвоздецкий подозревается в даче взятки сотруднику правоохранительных органов в размере 150 тыс. руб.

Как сообщил «КС» адвокат директора ГАУ «Сибсельмаш» Николай Украинцев, 23 ноября Центральный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца. В свою очередь сторона защиты выступала против, так как по словам Николая Украинцева, законных оснований для этого не было. «Кроме того были нарушены права подзащитного при задержании», — добавил адвокат.

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