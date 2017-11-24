Под строительство четвертого моста в Новосибирске власти начали изымать участки

На левом берегу Новосибирска в зоне строительства четвертого моста через Обь правительство области уже начало изымать земельные участки. Об этом стало известно из опубликованных приказов регионального департамента имущества и земельных отношений.

В вышедшем 23 ноября бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска опубликованы приказы департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, из которых следует, что «для государственных нужд» уже началось изъятие земельных участков, которые попадают под зону строительства четвертого моста в Новосибирске. Всего на настоящий момент вышло 11 таких приказов с общей площадью изъятого в 1,2 гектара.

«В целях размещения (строительства) объекта регионального значения – мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска приказываю изъять…», — сказано в документе, который подписан начальником департамента имущественных и земельных отношений облправительства Романом Шилохвостовым.

Как ранее рассказывал заместитель гендиректора по Сибири и ДВ АО «Институт «Стройпроект» Вадим Антонов, всего в ходе строительства будет снесено 370 с небольшим объектов, из них 74 здания (одноэтажные постройки) — это практически в шесть раз меньше, чем при строительстве Бугринского моста. Основной объем сноса придется на развязку на левом берегу – первые приказы об изъятии участков относятся именно к территории левого берега: изымается земля, занятая частными домами на улице Большой.

Напомним, концессионное соглашение все еще не заключено. По словам главы регионального минтранса Анатолия Костылевского, это будет сделано 6 декабря.

На прошедшем в ноябре круглом столе по строительству моста, несмотря на то, что консолидированного решения так и не было принято, тем не менее депутаты заксобрания и горсовета сошлись на мнении, что отказываться от постройки моста не стоит, так как это негативно скажется и на городе, и на области.

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