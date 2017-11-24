Представители ряда коммунистических объединений Новосибирска обратились в прокуратуру с требованием восстановить закрытый музей Сергея Кирова и привлечь к ответственности виновных в его уничтожении.

23 ноября новосибирские активисты, в числе которых Алексей Денисюк (известный по инициативе установки в городе памятника Иосифу Сталину), подали заявление в прокуратуру с копией врио губернатора Андрею Травникову и мэру Анатолию Локтю. В письме они требуют вернуть городу Дом-музей Сергея Кирова, на месте которого 3 ноября был открыт музей «Городская усадьба Ново-Николаевска».

Памятник истории, расположенный на улице Ленина в Новосибирске, является домом, где в 1908 году жил известный советский государственный деятель Сергей Киров, в честь которого назван один из районов города. Музей в нем открыт в 1947 году. В экспозиции были представлены фотодокументы, связанные с революционной деятельностью С.М. Кирова, а также предметы, принадлежавшие ему лично и вещи других участников революции и гражданской войны в Ново-Николаевске (в том числе предметы мебели из дома Евдокии Ковальчук). Дом-музей в 1960 году был включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России в качестве памятника истории. На территории, прилегающей к зданию, расположен памятник Сергею Кирову, а также ряд парковых скульптур советского периода. В 2012 году постановлением правительства Новосибирской области установлен режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1908 г. жил партийный и государственный деятель Киров С.М»,где разрешается проведение только таких работ, которые направлены на обеспечение сохранности или восстановления памятника.

«Все личные вещи и материалы о революционной деятельности С.М. Кирова в Ново-Николаевске убраны из музея. Под угрозой сноса оказался памятник», — уточняют активисты. По их информации ликвидация была произведена по решению министра культуры НСО Игоря Решетникова и руководства Новосибирского краеведческого музея.

По мнению авторов письма (имеется в распоряжении редакции), ликвидация музея незаконна, поскольку дом является объектом культурного наследия народов России. «Так называемая реэкспозиция Дома-музея С.М. Кирова якобы с целью увеличения посещаемости является грубейшим нарушением законодательства РФ по государственной охране объектов культурного наследия, поскольку утрачены облик и интерьер музея, его историко-культурная ценность как памятника истории, посвящённого деятельности С.М. Кирова», — сказано в заявлении. Общественники требуют привлечь лиц, виновных в уничтожении музея, «к уголовной и иной ответственности» (по статье 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России»).

В разговоре с корреспондентом «КС» Алексей Денисюк отметил, что реконструкция музея была проведена «втихомолку», без какого-либо публичного обсуждения. Также он сообщил, что на 29 ноября на площади Ленина запланирован пикет протеста против ликвидации Дома-музея.

Весной 2016 года корреспондент «КС» обсуждал планирующуюся реконструкцию музея с его смотрителями. Тогда сотрудники учреждения были уверены, что к 100-летию Революции экспозиция будет немного обновлена. Также предполагался ремонт подвального этажа и восстановление в нижних комнатах обстановки начала ХХ века. Об изменении назначения музея на тот момент речи не шло.

Однако, в материале «КС» летом 2017 года директор новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов рассказал о планах по созданию «Городской усадьбы Новониколаевска».

По мнению ряда экспертов, довольно странным выглядит решение областных властей в год юбилея Революции, а также накануне президентских выборов, закрыть музей, посвященный советской истории, в городе, который традиционно считается «красным». Наблюдатели считают, что это может вызвать нежелательное социальное напряжение и еще сильнее снизить рейтинги партии власти среди горожан.

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