Вопрос стабилизации рынка зерна, который в регионе пытаются разрешить с сентября, приобрел неожиданный оборот. Между депутатами Законодательного собрания Новосибирской области (ЗС НСО) разгорелся конфликт. Причиной споров стала неудовлетворенность действиями регионального минсельхоза. При этом, по данным «КС», взаимные претензии и критика в адрес Василия Пронькина могут быть обусловлены и бизнес-интересами. Приход в регион крупнейшего зернотрейдера России — Объединенной зерновой компании — способен существенно изменить расклад сил на рынке хранения зерна. Доводы сторон выслушал «КС».

Ситуация в Новосибирской области с вывозом зерна, как ранее писал «КС», сложилась действительно непростая. Во время уборки урожая аграрии и минсельхоз НСО рассчитывали на 2 млн 600 тонн, а получили 3 млн 40 тонн, что на 473 тыс. тонн больше, чем годом ранее. При этом дефицит вагонов не позволил селянам вовремя вывезти зерно из региона, а емкости для его хранения оказались заполнены запасами интервенционного фонда. Многие ожидали, что положение дел поправит вмешательство Минсельхоза РФ.

На заседании оперативного штаба Минсельхоза России по мониторингу и регулированию рынка зерна, которое провел 13 ноября в Новосибирске первый замминистра Джамбулат Хатуов, чиновник заявил, что ведомство взяло ситуацию по вывозу зерна на контроль. Он также дал поручение АО «Объединенная зерновая компания» закупить у хозяйств области 200 тыс. тонн пшеницы 4-го класса. Такое решение зафиксировано в протоколе, который есть в распоряжении «КС». Однако этот и другие вопросы, обсуждающиеся в ходе встрече, участниками были восприняты неоднозначно.

Например, к компромиссу не смогли прийти председатель бюджетного комитета ЗС НСО Александр Морозов и его коллега по комитету заместитель председателя Юрий Зозуля. Напомним, господин Морозов на заседании высказывал мнение, что проведение точечных интервенций — необходимая мера для установления более высокой цены на рынке. При этом Зозуля на заседании штаба отстаивал другую точку зрения, заявив, что не считает такой шаг эффективным инструментом для формирования более высоких цен на зерно. «На заседании я постарался объяснить, что точечные интервенции у нас были в прошлом году, тогда государство закупило всего 3% от урожая, — прокомментировал свое выступление Зозуля. — Соответственно, это мало помогло крестьянам», — подвел итог он. Александр Морозов на запрос «КС» при подготовке материала не ответил. По данным «КС», конфликт между спикерами не только не был урегулирован, но и до недавнего времени разгорался.

Неудовлетворенность итогами мероприятия высказывали председатель ЗС НСО Андрей Шимкив и заместитель председателя аграрного комитета Денис Субботин. При этом председатель аграрного комитета Олег Подойма в разговоре с «КС», напротив, положительно оценил прошедшую встречу. «В настоящее время на контроле Минсельхоза России поставки вагонов в область, которые крайне необходимы для разгрузки рынка от излишков зерна», — выделил он главное.

В неофициальной беседе представители бизнес-сообщества высказывают мнение, что причиной обострения ситуации вокруг прошедшего заседания оперативного штаба послужили непростые взаимоотношения между владельцами элеваторов региона.

«Появились новые игроки на рынке хранения зерна: Баганский, Карасукский, Тогучинский элеваторы, — поделился видением ситуации участник рынка на условиях анонимности. — Раньше эти предприятия не участвовали в интервенциях, сейчас же объемы, которые будут выкупаться Объединенной зерновой компанией, пойдут через них. Кроме того, запустились Новосибирский мелькобинат № 1, Евсинский комбинат хлебопродуктов — они тоже между собой конкурируют. Всегда кто-то останется недовольным. Например, повез бы Пронькин (Василий Андреевич — министр сельского хозяйства Новосибирской области. — «КС») зерно на Новосибирский мелькомбинат № 1, Евсинский комбинат хлебопродуктов спросит: а почему не нам? И так далее. Обычные хозяйственные споры», — резюмировал участник рынка.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, в НСО насчитывается 29 хлебоприемных пунктов, 20 из них являются линейными, то есть стоят на железной дороге. Их общая мощность — 1,3 млн тонн единовременного хранения. По состоянию на 22 ноября загрузка предприятий составляла 80,1%, или 943,7 тыс. тонн, из них 423 тыс. тонн — запасы интервенционного фонда.

Как отмечают опрошенные «КС» участники рынка, далеко не все из них функционируют успешно. Стабильную работу демонстрируют, например, Евсинский комбинат хлебопродуктов (Искитимский район), Половинновский элеватор (Краснозерский район), Новосибирский мелькомбинат № 1, Баганский элеватор, Карасукский, Тогучинский элеваторы, а также элеваторы Новосибирской продовольственной корпорации, расположенные в Болотнинском и Здвинском районах, и еще два-три предприятия. Примечательно, что многие из участников конфликта, разразившегося в стенах Законодательного собрания, в той или иной степени связаны с перечисленными компаниями. Заместитель председателя аграрного комитета ЗС НСО Денис Субботин является генеральным директором ООО «Половинновский элеватор», председатель бюджетного комитета Александр Морозов долгое время занимал пост генерального директора в Новосибирской продовольственной корпорации (однако было это более 10 лет назад), его коллега по комитету Юрий Зозуля является представителем группы инвесторов Баганского элеватора, а член аграрного комитета ЗС Анатолий Григорьев несколько лет проработал на Евсинском комбинате хлебопродуктов.

Вопросов меньше не становится

Непонимание со стороны представителей бизнеса вызвал тот факт, что ОЗК выбрала в качестве партнеров по перевалке зерна Баганский и Карасукский элеваторы.

«Я общаюсь со многими аграриями области и постоянно слышу недовольство тем, что по непонятным причинам ОЗК были выбраны в качестве партнеров Баганский и Карасукский элеваторы, — говорит директор ООО «Первый мелькомбинат» Иван Тимченко. — Ранее эти предприятия с такими серьезными объемами зерна не работали. При этом еще не ясен вопрос, из каких регионов будут поданы железнодорожные составы. Тот же Баганский элеватор значительно удален от многих других предприятий и хозяйств области: логистика ОЗК будет нарушена, если железнодорожные составы через весь регион пройдут туда, минуя другие элеваторы», — полагает он. Собеседник «КС» также обращает внимание на тот факт, что транспортировка зерна — достаточно затратная вещь. «Его надо довезти до элеватора, заплатить за услуги сушки, подработки. Многим фермерам сегодня поступают звонки, не знаю, от ОЗК или других операторов, и они слышат цену 5 –5,2 тыс. рублей, — делится он. — О цене 6,2 тыс. рублей за тонну, по которой собирается покупать ОЗК, никто не слышал», — отмечает Тимченко.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин объясняет сложившуюся ситуацию следующим образом. «Мы предоставили ОЗК схему элеваторов области, уточнили загрузку каждого предприятия. Баганский, Карасукский элеваторы имели минимальную загрузку, порядка 50%. Новосибирский мелькомбинат № 1 тоже имел низкую загрузку. Но при этом нужно понимать, что Минсельхоз России знает финансовое положение этих предприятий, — говорит Пронькин. — Новосибирский мелькомбинат № 1 сейчас находится не в самом лучшем положении. Решение арбитражного суда отменило сделку, которая позволяла нам до ноября говорить о том, что он прошел процедуру оздоровления. На предприятии вновь ввели конкурсное производство. Рисковать сегодня зерном крестьян, храня его на предприятии, которое находится в конкурсном производстве, понятное дело, рискованно», — поясняет глава Минсельхоза. В свою очередь руководство мелькомбината № 1 с документами в руках настаивает на том, что судебные процедуры, которые проходит предприятие, никоим образом не подвергают риску его имущество и хранимое на нем зерно. На прошлой неделе Василий Пронькин подвергся критике ряда местных СМИ и был обвинен в лоббировании интересов Баганского и Карасукского элеваторов.

«Понятно, что многим представителям бизнеса не понравился тот факт, что зашел другой оператор зерна — ОЗК, и он вывезет отсюда продукт, который мог бы дать доход любому зернотрейдеру и элеваторам региона. Это и послужило поводом для сплетен. Мол, Пронькин свой бизнес создал, лоббирует частные интересы», — высказывает глава Минсельхоза свою позицию. По мнению Пронькина, это «попытка в неструктурированном бизнесе перевести стрелки за сложившуюся ситуацию на другого». «Скорее всего, некоторые из зернотрейдеров испугались, что те меры, которые принимает в том числе Минсельхоз России, позволяют говорить о возможном субсидировании провозной платы для Объединенной зерновой компании, которая позволит ей поднять свою закупочную цену», — добавляет он. В такой ситуации, по мнению главы регионального минсельхоза, возникнет законный вопрос: «Я, например, покупаю зерно по одной цене за тонну, а кто-то приехал со стороны и купил, условно говоря, на какую-то сумму за тонну дороже».

«Когда мы обратились к российскому Минсельхозу, многие представители элеваторов ожидали, что вагоны дадут, зерно двинется, и бизнес будет неплохо работать на том зерне, которое еще не выкуплено у сельхозтоваропроизводителей, — говорит Василий Пронькин. — Вместе с тем, когда говорили о нехватке вагонов, попутно отмечали и тот факт, что все деньги, которые были в обороте, сегодня находятся в товаре. Соответственно, средств на выкуп зерна, которое находится у аграриев, в том числе и под открытым небом, нет», — рассказывает он.

«В понимании бизнеса ситуация складывается таким образом, — говорит на условиях анонимности один из участников рынка. — Приехал первый замминистра Минсельхоза РФ и дал коммерческим структурам указания, как в советские времена. Вместе с тем он является членом совета директоров ОЗК. Складывается впечатление, что у нас в регионе высадился коммерческий десант, и непонятно, для помощи аграриям или для того, чтобы решить собственные вопросы», — делится он. Собеседник «КС» также отмечает, что в случае предложения любой другой трейдерской компании ей бы не могли оказать таких преференций. «Это вызвало бы откровенное непонимание рынка. А здесь все-таки ситуация не настолько очевидна, но использование административного ресурса налицо», — уверен предприниматель.

Все-таки ситуация не настолько очевидна, но использование административного ресурса налицо

Однако эксперты рынка отмечают, что крупных зернотрейдеров в регионе нет, соответственно, прямым конкурентом ОЗК для местного бизнеса стать не сможет. «Я не думаю, что кто-то проиграет от того, что придет ОЗК, — заявил в разговоре с «КС» президент Сибирского зернового союза Дмитрий Терешков. — У нас нет крупных зернотрейдеров, нет соответствующей инфраструктуры. Поэтому чем больше таких активных игроков появится на рынке зерна, тем лучше для производителей», — считает он.

Одним из старейших зернотрейдеров региона является Новосибирская продовольственная корпорация. По данным НПК, опубликованным на официальном сайте, мощности элеваторов компании составляют 165 тыс. тонн, опыт работы на рынке зернотрейдинга насчитывает почти 20 лет, а основным видом деятельности является продажа пшеницы. Однако получить комментарии руководства Новосибирской продовольственной корпорации на момент выхода публикации не удалось, заместитель генерального директора Денис Тепляков обсуждать вопрос отказался.

В пресс-службе ОЗК «КС» сообщили, что с 20 ноября АО «Объединенная зерновая компания» в лице своей коммерческой структуры ООО «ОЗК ЮГ» начало процесс аккредитации сельхозтоваропроизводителей и линейных элеваторов Новосибирской и Омской областей, с которых должны быть отгружены излишки пшеницы 4-го класса в рамках экспортных контрактов. Закупочные цены составят 6,2 тыс. за тонну. «В настоящее время начата аккредитация и идет формирование партий под поставку, — уточнили представители компании. — Предварительно запланированы сроки начала заключения первых контактов на второй-третьей неделе декабря 2017 года», — добавили в ОЗК.

«Реализовывать зерно через Объединенную зерновую компанию — правильный путь, — считает член аграрного комитета ЗС НСО Анатолий Григорьев. — В Новосибирской области на элеваторах хранится более 400 тысяч тонн государственного зерна. И вывозить его надо именно ОЗК, поскольку это зерно интервенционного фонда. Кого еще пускать на этот рынок, если только у них решен вопрос с железнодорожными тарифами, с контрактами по железной дороге и портами?» — рассуждает он.

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