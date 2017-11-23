Мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетил 22 ноября завод «Труд», где спроектировали и построили снегоплавильную станцию. Здесь же он провел выездное совещание по вопросам утилизации снега, в котором приняли участие руководители профильных департаментов, администрации Ленинского района Новосибирска и собственно завода, на котором планируется выпуск новых станций.

На территории ОАО «Машзавод «Труд» готовится к запуску снегоплавильная станция ССП-1000 — установка, спроектированная и собранная силами предприятия. В ходе выездного совещания мэру Анатолию Локтю продемонстрировали доработанную специалистами предприятия станцию.

«С каждым годом ситуация со снегоотвалами усложняется. Ужесточаются требования законодательства по экологии. Вместе со снегом на отвалы попадают горы мусора, в перспективе снегоотвалов вообще не должно быть в черте города. Если вывозить снег далеко, за черту Новосибирска, он станет «золотым», поэтому установка станций в каждом районе может решить вопрос утилизации снега», — ранее отмечал Анатолий Локоть.

Стоит сказать, что установка ССП-1000 — это не прототип, это уже полноценная рабочая станция. Она прошла испытания, и к ней уже свозят снег из окрестных кварталов. Темп работы установки — тысяча кубометров снега в день.

«Фактически мы проводим запуск опытной установки снегоплавильной станции, которая произведена в Новосибирске, на нашем предприятии — заводе «Труд», — отметил Анатолий Локоть. — Сегодня это стратегически важное направление. Площадки для временного складирования в соответствии с законодательством РФ должны быть со временем ликвидированы в городе. Вскоре такой способ утилизации снега уйдет в прошлое, и перспектива именно за снегоплавильными станциями».

Руководитель проекта Олег Загайнов охотно поделился подробностями о новом агрегате. Он отметил, что эта снегоплавильная установка — полностью отечественный продукт. Правда, пока она уступает конкурентам по показателю производительности. Однако, по словам Олега Загайнова, это временно. Так, завод уже готов выпускать аналогичные машины с индексом 3000 и 6000, где числа обозначают суточную производительность. Отставание в производительности, по его словам, компенсируется ценой.

Основным отличием машины от импортных аналогов Олег Загайнов назвал возможность работы с примесями — поступающее сырье машина сама разделяет на мусор, песок и воду. Причем две последние фракции можно использовать повторно: вода возвращается обратно в качестве теплоносителя и растапливает новые порции снега, а песок может использоваться вторично.

Себестоимость работы по большинству параметров (расход топлива, амортизация, обслуживания, оплата труда персонала) у отечественной установки ниже, чем у зарубежных работающих аналогов, что позволяет ввести тариф на утилизацию снега в среднем на 40–50 рублей ниже того, который применялся до сих пор.

А сколько стоило бы просто вывезти снег на площадку складирования и оставить там? Год назад это было дешевле, но сейчас ситуация меняется: в городской черте снег складировать попросту некуда, а если вывозить его куда-то дальше, скажем, за город, цена увеличивается в разы. К примеру, чем дальше снег придется возить, тем больше придется задействовать самосвалов, чтобы снегосборщик не простаивал. Получается, что снегоплавильни скоро могут стать не просто экологичнее, но и экономичнее — они окажутся попросту ближе.

На текущий момент срок окупаемости капитальных затрат на свою технику, с учетом эксплуатационных расходов, завод «Труд» оценивает в пять лет. По словам Олега Загайнова, установка уже заинтересовала Тюмень, Новокузнецк, Сургут и Красноярск.

«Если все получится, то машины завода смогут конкурировать с международными производителями подобных установок, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Для города, в свою очередь, важно, что производитель здесь, рядом, все вопросы по эксплуатации и ремонту можно решать оперативно».

Сегодня станция работает в тестовом режиме, подготовлена площадка для приема снега — мэрия помогла заводу с оформлением земельного участка. Теперь в планах — запустить машину на полную мощность.

Это третья по счету снегоплавильная станция в Новосибирске, она принципиально отличается от аналогов по многим показателям, и весной будут понятны перспективы применения таких установок.

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