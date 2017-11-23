На конференции новосибирского регионального отделения «Единой России» 23 ноября члены партии исключили из политсовета партии нескольких членов, среди которых оказался Евгений Шестернин, действующий мэр Бердска.

Напомним, что в начале ноября 2017 года замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис посетил город Бердск Новосибирской области и выразил недовольство результатами ремонта дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Мэр города Евгений Шестернин мало того, что достаточно резко ответил высокопоставленному чиновнику, так еще и обвинил его и пропрезидентское движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) в «заказной» активности против себя.

Более подробно о конфликте Евгения Шестеринина и ОНФ «КС» писал в материале по ссылке.

Впрочем, секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко призвал не драматизировать ситуацию. «Ни в коей мере нельзя расценивать, что это какое-то наказание, предвзятое отношение для тех, кто сложил свои полномочия. Это нормальный подход, нормальный живой процесс. Практика показала, что ввод новых лиц в региональный политсовет дает положительный результат», — прокомментировал Валерий Ильенко.

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