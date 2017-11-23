Подписание концессионного соглашения по строительству четвертого моста в Новосибирске назначено уже на 6 декабря. Однако споры вокруг проекта не утихают. Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области выступают за реализацию проекта, а депутаты горсовета между двух огней: проект уже принят, но они видят в нем много недоработок. Общественная палата Новосибирска устроила круглый стол, за которым каждый участник имел возможность высказаться.

Строительство четвертого моста — важный проект для города с точки зрения транспортной инфраструктуры. Объект затрагивает интересы всех жителей города, поэтому не удивительно, что Общественная палата инициировала обсуждение проекта и решила участвовать в контроле строительства.

«Мировой опыт учит, что общественный контроль выгоден как обществу, так и государству. С одной стороны, он заставляет государство быть ответственным, а следовательно, эффективно действовать на общее дело, в первую очередь на благо населения. С другой стороны, стимулирует органы власти постоянно совершенствоваться, — отметила во вступительной речи председатель комиссии по ЖКХ и градостроительству Общественной палаты НСО Светлана Заикина. — Мы сформировали рабочую группу экспертного сообщества, которая будет контролировать реализацию проекта четвертого мостового перехода в городе Новосибирске. В ходе работы наше внимание сконцентрировалось на трех составляющих проекта: экономической, транспортной и социальной».

По замыслу, четвертый мост должен решить проблему загруженности многих улиц города, которая, по словам члена президиума градостроительного Совета Новосибирска Михаила Ельского, стоит достаточно остро. На сегодня в Новосибирске протяженность магистральных дорог можно оценить как недостаточную. Это связано с низкой плотностью магистральных сетей, отсутствием дублирующих магистралей, а также сквозных скоростных магистралей между районами. Кроме того, не все магистрали имеют необходимую ширину в шесть полос. Именно для этого моста, по словам Михаила Ельского, и строились улицы Ипподромская и Станционная.

По словам спикера, подобные проблемы были в Новосибирске всегда. В последнее время они обострились, но решить их представилась возможность только сейчас. Напоминаем, что строительство моста планируется осуществить с помощью федерального бюджета, и это, по сути, главная причина, по которой вопрос рассматривается только сейчас, так как раньше возможностей привлечения такого количества средств было невозможным. Именно поэтому многие депутаты Законодательного собрания НСО считают, что нельзя упускать такую возможность.

«Я помню, что лет 10 или 12 назад, когда обсуждалась возможность строительства третьего моста, человек 10 или 12 сказали, что никогда не позволят то, что вредит нашей природе. И потом нам пришлось ждать 10 лет этого моста, — напомнил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Майис Мамедов. — На самом деле, если мы упустим сейчас этот момент, я вас уверяю, еще 10 лет четвертый мост не увидим. Мы сейчас должны обсуждать строительство шестого моста. Это развитие нашей области! Строительство моста — это заработная плата, налоги, те социальные аспекты, о которых сегодня мы говорим».

При этом у депутатов Совета депутатов есть множество вопросов к проекту четвертого моста. Одна из главных причин недоверия к проекту — экономическая составляющая. Мост планируется строить по концессионному соглашению, и проезд по нему планируется платный.

«Так получилось, что отношение к концессионным соглашениям у новосибирской общественности, мягко говоря, специфическое. Очевидно, что в сам процесс подготовки и согласования таких проектов надо вносить изменения, в обсуждаемом проекте концессионного соглашения строительства четвертого моста много вопросов и у депутатского корпуса, у общественников», — высказал недоверие председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Дамаев. Но у властей осталось только два пути: отказаться от строительства моста на неопределенный период или подписать концессионное соглашение. «В первом случае Минфин нам скажет спасибо. Во втором мы говорим о привлечении в город в сложный период бюджета в 26 миллиардов рублей», — ставит вопрос Дмитрий Дамаев.

Депутаты горсовета и Законодательного собрания считают, что строительство моста и 26 млрд рублей послужили бы катализатором для новосибирской экономики. Смежные со строительством отрасли получили бы толчок для развития. Но вопросы по реализации проекта все же остаются.

«Говоря о концессионном соглашении, хотелось бы, чтобы до общественности, до депутатов в том числе, довели итоговые параметры проекта. В СМИ информация существенно разнится», — обратил внимание председатель комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска. По его словам, звучали цифры и в размере 100 рублей, и в размере 30 рублей — со ссылкой то на Андрея Травникова, то на Владимира Знаткова. «Согласитесь, разница существенная. Остро стоит вопрос о закрытии Октябрьского моста на ремонт. Это выглядит как скрытая поддержка концессионера. Должна существовать возможность альтернативы. И эксперты говорят, что есть возможность ремонта моста с частичным сохранением трафика. Конечно, стратегически неверно отказаться от возможности привлечь в город федеральные средства и получить такой важный стратегический объект, как мост».

Недоверие высказали и другие депутаты городского Совета, при этом никто из них не отрицал необходимость строительства моста. «Вопрос, конечно, стоит очень жестко: или согласиться на то, что есть — но нам это совершенно не нравится, — или согласиться с тем, что на 10 лет вперед мы ничего не получим, — объяснила позицию депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус. — Я хочу напомнить уважаемым моим коллегам депутатам горсовета, что мы около года назад рассматривали вопрос по строительству моста. Тогда мы сказали о том, что мост нужен, но у нас есть очень много вопросов к нему. Это вопросы по трафику, по экономической модели, по размещению, по развязкам. Вчера мы поняли, что ответов на эти вопросы у нас нет».

Депутаты городского Совета изначально скептически отнеслись к проекту четвертого моста. Но не сумев внести кардинальные изменения, они попытались преобразовать проект в приемлемый для них вид. «Мы давно и последовательно были против строительства очередного моста именно в этом месте, именно по этой экономической модели», — подчеркнул председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов. При этом он рассказал, какие изменения горсовет внес в проект. «За это время произошли принципиальные изменения. Произошли они благодаря депутатам Законодательного собрания и профильной комиссии горсовета. За это время приняты ключевые решения. Это значительное снижение сметы почти в два раза, снижение величины минимального гарантированного дохода, — перечислил Игорь Салов. — На самом деле к этому мосту много вопросов. И по локации, и по технологии строительства, по нашему мнению, она не оптимальная, и обслуживание выйдет достаточно дорогим. Есть вопросы по транспортной схеме. Тем не менее из двух зол надо выбирать меньшее. Строительство моста в этом месте по этому проекту — это меньшее зло. А вот большее зло — это отказ от реализации проекта. Это не только отсутствие мультипликативного эффекта, рабочие места и налоги от деятельности местных предприятий налоговой индустрии. Это еще колоссальный ущерб нашей инвестиционной политике. Либо мы соглашаемся на реализацию этого проекта, либо никаких проектов не будет. Замена этого проекта и внесение в него изменений невозможны.

Сегодня смысла обсуждать уже нет. Решение свое мы приняли, мы будем однозначно поддерживать строительство этого моста».

Стоит отметить, что консолидированного решения участники круглого стола не приняли, но все сошлись на мнении, что отказываться от постройки моста не стоит, так как это негативно скажется и на городе, и на области. На протяжении всего времени велась аудиозапись, которая будет потом расшифрована в письменный протокол и передана врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову для того, чтобы он имел более точное представление по этому вопросу.

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