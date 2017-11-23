На конференции Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» его секретарь, заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко похвалил коллег за то, что за минувший год число подписчиков в местной группе «ЕР» в соцсети увеличилось на 900 человек и настоятельно рекомендовал чаще общаться со своими избирателями на личных страницах.

По мнению Валерия Ильенко, нужно активнее вести сопровождение партийной деятельности в интернете. «Мы должны формировать повестку в регионе, а не наши оппоненты. Необходимо регулярно в своих постах, в группах и на личных страницах сообщать подписчикам, потенциальным избирателям, о проводимой работе. Благодаря вашей активности в соцсетях за минувший год в группе новосибирского отделения ЕР число подписчиков увеличилось на девятьсот человек», — констатировал депутат.

Напомним, что ранее «КС» публиковал исследование о присутствии парламентариев в соцсетях. Среди тех, кто регулярно появляется в Facebook, — коммунисты заксобрания Андрей Жирнов, Роман Яковлев, единороссы Евгений Подгорный, Глеб Поповцев, Владислав Кошкин. Через VK связь поддерживают коммунисты Роман Яковлев, Евгений Смышляев, Андрей Жирнов, единороссы Глеб Поповцев, Сергей Конько, член ЛДПР Дарья Украинцева.

Среди депутатов горсовета в Facebook регулярно пишут сами и комментируют посты 10 из них. Из фракции ЕР Дмитрий Прибаловец, Кирилл Покровский. От фракции КПРФ — Антон Тыртышный, Иван Конобеев, Сергей Сухоруков, Валерий Науменко, Александр Бурмистров. Также активен в Facebook лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин, беспартийная Наталья Пинус, член ЛДПР Леонид Рыбин. В сети VK есть активные странички у координатора новосибирского отделения ЛДПР Евгения Лебедева, коммунистов Георгия Андреева, Антона Тыртышного, Ивана Конобеева, Сергея Сухорукова, Александра Бурмистрова.

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