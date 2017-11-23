В Новосибирске 21 ноября прошло очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна. В частности, на совещании обсуждались вопросы эффективности работы грузоотправителей.

Вопросы эффективности использования грузоотправителями вагонов под погрузку зерна рассмотрели на совещании оперативного штаба, созданного для регулирования рынка зерна Новосибирской области.

После того, как проблему с вывозом зерна взял на контроль Минсельхоз России, ситуация была значительно улучшена. О поставке вагонов для вывоза зерна на очередном заседании штаба рассказал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Георгий Манаков. Из доклада Манакова следует, что по состоянию на 21 ноября от грузоотправителей с учетом отказов подано 760 заявок на вагоны для вывоза зерна: получено уже 598 вагонов. Если за аналогичный период октября было погружено 187 вагонов, то в ноябре показатели погрузки увеличены почти вдвое – до 372 вагонов, из них на экспорт – 86 вагонов. До сих пор остаются непогруженными 226 вагонов. Из них порядка 100 имеют простой более трех суток, 39 – более пяти суток. Именно несвоевременную погрузку замначальника ЗСЖД назвал одной из основных проблем на сегодня.

«В настоящее время наиболее проблемным является вопрос с простоем уже поданных вагонов. В условиях повышенного спроса на вагоны для вывоза зерна завышение простоя вагонов под грузовые операции негативно сказывается на состоянии рынка. Поэтому хотел бы обратить внимание грузоотправителей на необходимость своевременной погрузки, так как задержка вагонов приводит к их дефициту», – подчеркнул Георгий Манаков.

Как сообщили в региональном минсельхозе, по итогам заседания факты простоев вагонов было решено взять на оперативный контроль ведомства совместно с ОАО «РЖД». Так, в случае допущения значительных простоев вагонов будут применяться меры в соответствии с законодательством.

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