В новосибирском отделении «ЕР» выбрали делегатов на XVII съезд партии

 
 

На конференции новосибирского регионального отделения «Единой России» 23 ноября члены партии подвели итоги минувшего политического сезона, определили для себя приоритетные задачи на следующий год, а также проголосовали за обновление регионального политического совета,  выбрав делегатов на всероссийский партийный съезд.

«56% населения Новосибирской области поддерживает «ЕР», а вместе с городом — это почти 50%. Таким образом, мы отстаем в целом по стране на 2%. Мы, как партия власти, должны консолидировать вокруг себя все и вся, и находить понимание с оппозиционными партиями и в Госдуме, и в  Заксобрании НСО. Это нормальный процесс. Мы должны быть едины в подходе улучшения жизнеобеспечения жителей региона», — расставил приоритеты секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

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Андрей Панферов и Дмитрий Асанцев

Участники конференции проголосовали и за делегатов на XVII Съезд Партии, который состоится в декабре в Москве. Ими стали секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» в Карасукском районе Новосибирской области Юрий Объедко, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Первомайском районе Новосибирска Евгений Панферов, член президиума РПС, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Михаил Садовой, секретарь ПО „Романовское“ местного отделения партии в Мошковском районе Новосибирской области Денис Федосов, секретарь ПО „Тургеневское“ местного отделения партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Новосибирска Виктория Шестакова и  секретарь ПО «22 Чановское» местного отделения партии «Единая Россия» в Чановском районе НСО Наталья Шмидко.

Михаил Садовой уверен, что опыт, наработанный в Новосибирской области, — уникальный для страны, и им можно поделиться с коллегами из других регионов.
«Инициатива партии, рядовых граждан, поддержка органов власти, позволяет создавать очень серьезные проекты, в том числе инвестиционные и инновационные.  В Новосибирске таким стал Медицинский технопарк. Я думаю, что это то, о чем было бы интересно рассказать на съезде партии», — рассказал Михаил Садовой.

Однако на предстоящем съезде «Единой России члены партии будут не только делиться опытом в ведении федеральных партийных программ. Главной задачей станет определение направлений работы в связи с предстоящими выборами президента РФ. Кандидат от партии официально еще не назван.

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