На конференции новосибирского регионального отделения «Единой России» 23 ноября члены партии подвели итоги минувшего политического сезона, определили для себя приоритетные задачи на следующий год, а также проголосовали за обновление регионального политического совета, выбрав делегатов на всероссийский партийный съезд.

«56% населения Новосибирской области поддерживает «ЕР», а вместе с городом — это почти 50%. Таким образом, мы отстаем в целом по стране на 2%. Мы, как партия власти, должны консолидировать вокруг себя все и вся, и находить понимание с оппозиционными партиями и в Госдуме, и в Заксобрании НСО. Это нормальный процесс. Мы должны быть едины в подходе улучшения жизнеобеспечения жителей региона», — расставил приоритеты секретарь Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Участники конференции проголосовали и за делегатов на XVII Съезд Партии, который состоится в декабре в Москве. Ими стали секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» в Карасукском районе Новосибирской области Юрий Объедко, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Первомайском районе Новосибирска Евгений Панферов, член президиума РПС, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Михаил Садовой, секретарь ПО „Романовское“ местного отделения партии в Мошковском районе Новосибирской области Денис Федосов, секретарь ПО „Тургеневское“ местного отделения партии «Единая Россия» в Октябрьском районе Новосибирска Виктория Шестакова и секретарь ПО «22 Чановское» местного отделения партии «Единая Россия» в Чановском районе НСО Наталья Шмидко.

Михаил Садовой уверен, что опыт, наработанный в Новосибирской области, — уникальный для страны, и им можно поделиться с коллегами из других регионов.

«Инициатива партии, рядовых граждан, поддержка органов власти, позволяет создавать очень серьезные проекты, в том числе инвестиционные и инновационные. В Новосибирске таким стал Медицинский технопарк. Я думаю, что это то, о чем было бы интересно рассказать на съезде партии», — рассказал Михаил Садовой.

Однако на предстоящем съезде «Единой России члены партии будут не только делиться опытом в ведении федеральных партийных программ. Главной задачей станет определение направлений работы в связи с предстоящими выборами президента РФ. Кандидат от партии официально еще не назван.

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