В Yota назначен новый директор макрорегиона «Сибирь»

Директором макрорегиона «Сибирь» в компании Yota назначен Алексей Музыка. Он будет заниматься реализацией бизнес-стратегии мобильного оператора в девяти регионах РФ.

«Макрорегион «Сибирь» один из самых динамично развивающихся. Новый директор макрорегиона Алексей Музыка хорошо знаком с его спецификой, поэтому я уверена в том, что он сумеет достичь всех поставленных перед ним целей», — говорит директор по продажам и обслуживанию в контролируемых каналах Yota Марина Багаева.

Алексей Музыка родился в 1986 году в Московской области. Свою карьеру начал в 2005 году с позиции продавца-стажера в «Евросети», откуда в 2010 году ушел в совместный проект с международным концерном Yaskawa Nordic.

В 2012 году Алексей Музыка вернулся на работу в «Евросеть», где продолжил свое развитие и в 2013 году был назначен на позицию регионального директора в Московском и Северо-Западном филиалах «Евросети». В 2014 – 2015 годах он работал заместителем директора филиала «Уральский» и директором субфилиала «Сургут», управляя бизнесом компании в ХМАО и ЯНАО.

В 2015 году Музыка перешел на работу в компанию «Аскона»: там он управлял продажами на территории СФО. С ноября 2017 года назначен директором макрорегиона «Сибирь» в Yota.

«Для меня работа в Yota — это возможность реализовать свой опыт в молодой растущей компании, а подход к бизнесу и корпоративные ценности Yota очень близки мне по духу», — прокомментировал свое назначение Алексей Музыка.

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