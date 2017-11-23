В состав президиума Госсовета РФ включен губернатор Забайкалья

 
 
Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Фото пресс-службы Забайкальского края

Президент РФ Владимир Путин провел плановую ротацию состава президиума Государственного совета. В обновленный состав вошла Наталья Жданова – губернатор Забайкальского края.

На сайте Кремля было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина «О президиуме Государственного совета РФ». Речь идет о плановом обновлении указанного совета, председателем которого является глава государства. В обновленный состав вошли восемь глав субъектов РФ, среди которых и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Предыдущая ротация была осуществлена 26 мая 2017 года: в прежний состав входил глава Хакасии Виктор Зимин.

Госсовет, учрежденный в 2000 году, создан для решения оперативных вопросов и подлежит обновлению два раза в год.

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