Росбанк провел ребрендинг бизнес-направления по обслуживанию состоятельных клиентов, которое получило собственное имя L’Hermitage, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Росбанк был одним из первых банков в России, которые начали развивать обслуживание состоятельных клиентов. В 2008 году Росбанк стал частью группы Societe Generale, традиционно сильного игрока на рынке private banking, получив доступ к международной экспертизе. Подход в области обслуживания VIP-клиентов был обновлен с учетом накопленного опыта и ведущих позиций группы в России. Была проведена существенная реорганизация бизнес-линии VIP, изменены требования и подход к отбору клиентских менеджеров, реактивная модель обслуживания была заменена проактивной. Как результат, за последние три года объемы активов VIP-клиентов под управлением Росбанка увеличились более чем в два раза.

Долгое время в сегменте VIP-обслуживания банк работал в формате «закрытого клуба» — новые клиенты приходили по рекомендации действующих. Однако в условиях растущей конкуренции такая стратегия могла привести к стагнации, поэтому было принято решение «приоткрыть двери» и создать новую концепцию, основанную на главных ценностях банка – надежность, доверие, высокий уровень обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Среди нескольких вариантов названия клиенты выбрали «L’Hermitage», слово, которое можно перевести как «место уединенного размышления» и ассоциирующееся в России, как правило, с культурой искусства, роскоши и статуса. Формула L’Hermitage — «Успех — это состояние», состояние как денежное, так и ума, духа. Оно предполагает, с одной стороны, активную жизненную позицию, с другой — внутреннюю гармонию.

«Рынок private banking сегодня растет примерно на 15% в год. В наших планах – поддерживать темпы роста, как минимум, не ниже, причем развивая VIP-услуги как в Москве, так и в регионах. Работа с состоятельными клиентами — это достаточно дорогой вид обслуживания, в первую очередь с точки зрения качества подготовки персонала и экспертизы, поэтому немногие банки способны сохранять региональное присутствие в этом сегменте бизнеса. Росбанк, имея огромную филиальную сеть, — может. Мы намерены развивать своё присутствие на региональных рынках услуг для состоятельных клиентов, так как видим огромный инвестиционный и продуктовый потенциал. В портфеле состоятельного клиента в среднем 2-4 банка. Как правило, каждый банк выбирается для выполнения определенной функции. Наша задача – стать основным банком клиента, то есть предоставить лучшее альтернативное предложение. Мы способны предоставить нашим клиентам уникальные решения, в том числе с использованием экспертизы группы Societe Generale», — отметил заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин.

На долю сегмента VIP-услуг в Росбанке приходится 20% от всех клиентских пассивов банка, 42% от пассивов физических лиц банка. Это существенная составляющая ликвидности Росбанка. Сегодня Росбанк обслуживает состоятельных клиентов по всей России, VIP-менеджеры находятся в 20-ти городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Саратов, Краснодар, Ростов на Дону, Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Красноярск, Норильск, Томск. Всего в Росбанке обслуживается более 2,4 тыс. состоятельных клиентов и их семей.

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