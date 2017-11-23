Мэр Новосибирска учредил новую должность

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об учреждении должности «Главный советник мэра города Новосибирска», сообщили «КС» в пресс-службе городской администрации.

Вчера, 22 ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, создав новую должность – «Главный советник мэра города Новосибирска». Поскольку указанная должность является немуниципальной, то она позволит советнику не быть муниципальным служащим. Больше никаких конкретных сведений в пресс-центре мэрии Новосибирска не предоставили, но пообещали, что в скором времени документ будет опубликован в бюллетене органов местного самоуправления города. На сегодня у мэра пять советников – Сергей Клестов, Андрей Жирнов, Ирина Горбач, Александр Ложкин и Павел Петер.

К слову, ранее стало известно, что Анатолий Локоть предложил бывшему губернатору Новосибирской области и Красноярского края Виктору Толоконскому место в мэрии. Интересно, что и в областном правительстве ждут экс-главу двух регионов СФО. Сам Виктор Толоконский в разговоре с «КС» отмечал, что пока никаких решений не принято.

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