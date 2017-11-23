Данные депутатам наказы избирателей медленно, но верно исполняются. 21 ноября на очередном заседании комиссии по наказам Совета депутатов были подведены промежуточные итоги работы в этом направлении. Исполнение части наказов было перенесено на следующие годы. Для выполнения других были найдены неожиданные решения. Подробнее — в материале «КС».

За год было исполнено более 500 наказов избирателей. Такие данные привел председатель профильной комиссии Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный. При этом на период с 2016-го по 2020 год запланировано около 4,7 тыс. наказов. Стоит отметить, что часть этих наказов можно квалифицировать как невыполнимые — они перешли в наследство от депутатов предыдущих созывов. На текущий момент нельзя гарантировать, что список не увеличится после этого созыва. Если наказ невозможно выполнить в текущем году, его, как правило, переносят на следующий или еще дальше. Основная причина — недостаток средств. Несколько наказов 2017 года уже отправились на реализацию в будущее.

Стоит отметить, что наказ выступает не только как воля избирателя, то обещание, которое должен выполнить депутат, будучи в своем кресле, но и как показатель деятельности избранника для избирателя.

«Департамент (мэрии) отчитывается, что все сделано, а депутат утверждает, что недоделано. Мы, соответственно, говорим, что не можем принять работу в таком виде. Соответствующие департаменты доделывают и переделывают», — рассказывает о дотошности в работе над наказами Антон Тыртышный.

Некоторые наказы вообще не включаются в бюджет Новосибирска, а это значит, что часть обещаний депутаты не могут выполнить в принципе. Поэтому, по словам Антона Тыртышного, каждый год у комиссии возникает вопрос, сколько наказов попало в бюджет.

Проблема в том, что дефицит бюджета Новосибирска составляет 1,35 млрд рублей. Сокращение произошло за счет урезания расходов, а не из-за повышения доходов. И даже если наказ попадает в программу, не факт, что он исполнится в текущем году. Следовательно, средств у депутатов для реализации пожеланий новосибирцев не так много, и необходимо искать дополнительные ресурсы.

Бюджет распределяется между ГРБС, в случае с наказами это различные департаменты и службы, которые уже решают, какой пункт из депутатских наказов войдет в программу на следующий год, а какой нет. «В настоящий момент главные распорядители бюджетных средств определяют выполнение и источники финансирования тех наказов, которые стоят с датой реализации в 2018 году. Ближе ко второму чтению мы соберем эту информацию, подробнейшим образом предоставим ее в горсовет, где будет видно, какие наказы учтены в бюджете 2018 года, а какие нет», — пояснила начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска Лариса Уткина. ГРБС, конечно, могут включить наказы в бюджет города, но средств на их реализацию может не хватить.

Еще один механизм работы с наказами — кооперация с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области. Нередко наказы городских и областных депутатов пересекаются друг с другом. И тогда можно рассчитывать на дополнительное финансирование из областного бюджета.

«У нас около 2 тысяч наказов пересекаются с наказами депутатов Законодательного собрания, — объясняет ситуацию Антон Тыртышный. — Соответственно, есть прямой резон у депутатов горсовета, у мэрии Новосибирска каким-то образом подключать депутатов Законодательного собрания к выделению городу дополнительного финансирования на пересекающиеся наказы».

Этот инструмент может быть наиболее действенным. По заявлению начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александра Веселкова, Законодательное собрание Новосибирской области (ЗС НСО) специально выделяет на исполнение таких наказов 150 млн рублей.

«Как мы можем понять, у нас в этом году очень хорошо прошло и благоустройство дворов, и ремонт дорог частного сектора. Так вот в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены 100 миллионов на благоустройство дворов и 50 миллионов на ремонт дорог частного сектора. Поэтому мы можем сказать, что мы ответим своими 150 миллионами рублей, и еще 150 миллионов рублей придет с уровня Законодательного собрания», — подчеркнул в своем докладе Александр Веселков.

Однако далеко не все депутаты могут рассчитывать на то, что их наказы сойдутся с наказами коллег из Законодательного собрания. В этом случае остается надеяться на выделение денег по федеральным программам для реализации какого-либо объекта, таким как «Формирование комфортной городской среды» или «Безопасные и качественные дороги».

Встречаются ситуации, когда у депутатов нет ни одной возможности из вышеперечисленных, и наоборот, когда сходятся сразу все. Один из показательных примеров был приведен на комиссии.

Так, депутату Глебу Дебову избиратели дали наказ построить спортивное сооружение. ГРБС по этому вопросу оказался департамент физической культуры. Департамент строительства оценил работы в 25 млн рублей. Таких средств в бюджете департамента физической культуры на постройку объекта не оказалось, поэтому парламентарию пришлось искать другие средства реализации. Средства нашлись в федеральной программе развития дворового спорта «Наш двор». На текущий момент по этой программе 70% стоимости оплачивается из федерального бюджета. Остается 7,5 миллиона рублей. Этот наказ пересекается также с наказом депутата Законодательного собрания области, что еще снижает уровень затрат города. Но дело осталось за малым.

Чтобы участвовать в федеральной программе, необходимо привязать объект к местности, то есть, условно говоря, связать землю и постройку воедино, чтобы на выбранной земле не было построено никакого другого объекта. Это условия программы развития дворового спорта. Для того чтобы это осуществить, необходимо 1,5 млн рублей. Эти деньги должен выделить ГРБС, тем самым взяв ответственность на себя за постройку этого объекта. Но это большой риск, так участие в программах не всегда гарантирует финансирование.

В департаменте физической культуры мэрии Новосибирска подтвердили, что проект не попал в федеральную программу только из-за отсутствия привязки к местности.

Данный вопрос было решено перенести на декабрьское заседание, а до этого проконсультироваться со всеми профильными департаментами, чьи интересы затрагиваются при реализации этого проекта.

«Мы стараемся использовать все возможности, все активы, что у нас есть, чтобы реализовывать наказы», — резюмировал Антон Тыртышный.

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