В Новосибирске рассмотрят инструменты для роста бизнеса

Государственные закупки, блокчейн и управление лидогенерацией рассмотрят на форуме “Территория жизни — Территория Бизнеса”, который пройдет в Новосибирске 30 ноября.

Национальная премия «Бизнес—Успех» стартовала в 2011 году. Цель проекта – стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. По данным, предоставленным мэрией Новосибирска, за 2011–2017 годы прошло 57 региональных этапов, которые объединили 47 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 13 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров.

Форум «Территория бизнеса – территория жизни» состоится 30 ноября на территории Академпарка. В его рамках также пройдет вручение национальной премии «Бизнес-Успех». В насыщенной программе форума большое внимание уделено практической составляющей, представители крупного бизнеса поделятся кейсами применения новейших технологий и опытом использования известных для роста бизнеса в будущем году.

Как рассказывают организаторы, представитель департамента планирования, продуктов и маркетинга ПАО «Ростелеком» Екатерина Митюкова проведет в рамках форума мастер-класс на тему «Управление потоком лидогенерации: используем облачные возможности». Также для участников будет проведен мастер-класс о перспективах применения блокчейн технологий в бизнесе от учредителя ООО «Мир Труд Майнинг», блокчейн-проекта «Casper» и «Cryptograph» Артема Кольцова.

На семинаре-практикуме по госзакупкам бизнесу продемонстрируют кейсы и возможности для бизнеса в работе с тендерами. Спикерами выступят генеральный директор Специализированной организации в сфере закупок «ПрофКонсалт» Иван Попов, директор НОУ ДПО «Институт государственных, коммерческих и корпоративных закупок» Вадим Крюков.

За круглым столом по инвестициям в бизнеса представители банков и делового сообщества обсудят особенности взаимодействия с кредитными организациями в современных условиях. Модератором круглого стола выступит заместитель управляющего — начальник управления МСБ Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Алла Смородина.

Стоит уделить отдельное внимание главным темам форума и острым вопросам, которые представлены к обсуждению по возможностям взаимодействия структур власти и бизнеса, проблемам развития бизнеса в регионе. Так, организаторы предлагают обсудить, что ждать малому бизнесу в 2017-2018 годах, как договориться с банками, какие существуют новые рынки для малого бизнеса, что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в регионе.

С выступлениями приглашены представители крупного бизнеса из разных секторов экономики. Генеральный директор ООО «ДорХан — Новосибирск» Александр Кучин выступит с докладом: «Проект Муниципальных масштабируемых индустриальных парков для развития бизнеса в России». Планируют также выступить заместитель генерального директора по развитию ПАО «Тяжстанкогидропресс» Ольга Артемьева и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Как отмечают организаторы, принять участие в форуме можно бесплатно, регистрация обязательна по ссылке.

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