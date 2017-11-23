Губернатор Кемеровской области высказал свое мнение по поводу развернувшихся в регионе в 2017 году угольных протестов. Все происходящее он назвал специальным раскачиванием ситуации на фоне предстоящих выборов президента РФ.

Выступая на сессии совета народных депутатов Кузбасса, глава региона Аман Тулеев часть своего выступления посвятил протестной ситуации на угольных разрезах. Как выразился губернатор, этот негатив «раздувается специально», а митингующих назвал «непонятными людьми, ничего не понимающими в отрасли». Тулеев предположил, что все это делается по заказу для дестабилизации ситуации на фоне предстоящих выборов президента России.

«Много непонятных людей, ничего не понимающих в угольной отрасли, но они стоят вдоль дорог с плакатами. И на них все написано — «Закрыть, закрыть, закрыть». Они в открытую говорят: им платят большие деньги, они должны их отработать и выходить на митинги, — сказал глава Кузбасса. — Наши люди понимают, если закрыть хотя бы один разрез – это тысячи людей, это тысячи семей. Это просто абсурдно».

Аман Тулеев напомнил, как раньше шахтерам приходилось сидеть на рельсах из-за огромных долгов по зарплатам, но теперь, по словам губернатора, создан «Кузбасс созидающий» и Кузбасс, который служит «опорой для государства». При этом организаторов многочисленных митингов Тулеев назвал «отморозками», сказав, что сейчас «нужна сплочённость вокруг идейного лидера — Владимира Владимировича Путина».

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