Андрей Травников рассказал о том, как будет принимать кадровые решения по составу правительства НСО

22 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с руководством территориальных общественных объединений промышленников и предпринимателей. В ходе общения с представителями реального сектора он рассказал, как происходило его назначение на позицию врио губернатора Новосибирской области, обозначил принципы принятия им кадровых решений, а также выделил ключевые проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться в регионе.

В рамках встречи с промышленниками Андрей Травников заявил, что хотел бы дать ответы на интересующие многих вопросы, связанные с причинами его приезда в Новосибирскую область и планами по работе в этом регионе. «В Новосибирске я во многом неожиданно. Я принял решение стать руководителем региона, когда поработал в полпредстве (в 2014 — 2016 гг. Андрей Травников занимал пост заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе — «КС»). И когда глава государства решил, что я должен быть определен в Новосибирскую область, я воспринял это с большим энтузиазмом», — отметил Андрей Травников.

Также врио губернатора НСО обозначил главные проблемы, с которыми пришлось столкнуться в регионе. Речь по его словам, идет о строительстве мусорных полигонов, четвертого моста, ледового дворца спорта, поликлинник и вопросах финансирования хоккейного клуба «Сибирь». Еще одной важной задачей, которая была поставлена перед Андреем Травниковым ­– это организация в регионе выборов президента 2018. «Лично я для себя сделал однозначный выбор и надеюсь, что этот человек (Владимир Путин — «КС») выдвинет свою кандидатуру. Но самая главная задача — это, конечно, сделать выборы абсолютно законными. Тем более, что на фоне популярности основного кандидата (Владимира Путина — «КС»), наши партнеры и не партнеры попытаются сыграть на том, чтобы поставить под сомнение законность наших процедур. Опираться они будут на ошибки коллег на местах, и создавать определенные провокационные условия», – спрогнозировал Андрей Травников.

Еще одним вопросом, который затронул врио губернатора Новосибирской области стали кадровые решения по составу правительства. «Мне хотелось бы предвосхитить эти вопросы, поскольку я вижу давление — и прямое и через СМИ — в целях повлиять на мои кадровые решения. Все решения будут приняты, и я озвучу новую структуру правительства. Она несколько поменяется, не кардинально, конечно, но тем не менее некоторый порядок я буду наводить», – прокомментировал врио губернатора. Он также добавил, что некоторые решения он уже принял, тем не менее, массовых изменений ждать не стоит. «В конце концов, я намерен менять людей не потому что они кому-то там не нравятся, а потому что они не соответствуют тем требованиям, которые будут перед ними поставлены», – подытожил Андрей Травников. В завершении он заверил, что намерен продолжить работу с заместителем губернатора Новосибирской области Сергеем Сёмкой.

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