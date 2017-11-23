Аман Тулеев: «Сегодня ситуация на угольном рынке как глоток чистого воздуха»

В четверг, 23 ноября губернатор Кемеровской области выступил с бюджетным посланием, в ходе которого, в частности, рассказал о ситуации с угледобычей в Кузбассе. По словам главы региона, сегодня наблюдается заметный подъем на угольном рынке.

В развитие угольной отрасли Кузбасса в 2017 году было инвестировано порядка 63 млрд рублей, рассказал глава региона Аман Тулеев во время выступления на сессии областного парламента. В этом году в Кемеровской области планируется добыть около 240 млн тонн угля, то есть увеличить показатель добычи по сравнению с прошлым годом на 5,5%. В 2017-ом были увеличены и инвестиции в отрасль: на 4,6 млрд больше, чем в 2016 году. Аман Тулеев выразил уверенность, что регион наконец дождался подъема на рынке угледобычи.

«Цены на уголь сейчас радуют. После ужасов на угольных рынках всего мира для нашего угольного рынка это стало как глоток свежего воздуха. Это знаковый год в угольной отрасли», — сказал в своем выступлении Тулеев, при этом уточнив, что на сегодня угольные компании Кузбасса добывают в 2,5 раза больше, чем в советское время.

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