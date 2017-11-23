Андрей Травников создал совет по вопросам защиты прав потребителей

При главе Новосибирской области создан координационный совет по вопросам защиты прав потребителей. Постановление о создании совета подписал врио губернатора Андрей Травников 22 ноября.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников создал координационный совет по вопросам защиты прав потребителей при главе региона. Председателем совета стал сам глава региона, а его заместителем – замгубернатора Сергей Сёмка. В состав совета также вошли представители областных исполнительных органов государственной власти, представители мэрии Новосибирска и организаций, работающих в сфере защиты прав потребителей.

Среди задач нового органа – усиление защиты прав потребителей, повышение уровня информированности жителей региона о правах потребителей, выработка предложений по профилактике нарушений этих прав. Члены совета будут также осуществлять мониторинг общественного мнения по вопросам защиты прав потребителей.

К слову, в регионе наибольшее число нарушений прав потребителей допускается в сфере услуг (50,4% обращений). Из них 17,2% обращений касается деятельности на финансовом рынке, 15,1% обращений приходится на бытовые услуги, 10% – на жилищно-коммунальные услуги, 6,3% – на услуги связи, 3,8% – на медицинские услуги, 2,8% – на долевое строительство, 2,6% – на услуги транспорта, 2% – на образовательные услуги, 1,6% – на туристско-экскурсионные услуги.

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