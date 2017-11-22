В среду, 22 ноября в Лондоне скончался оперный певец родом из Красноярска Дмитрий Хворостовский. Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким певца.

Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. Напомним, два года назад у певца была диагностирована опухоль мозга.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс, законодательное собрание и правительство региона выразили соболезнования родным и близким Дмитрия Хворостовского. Соответствующее сообщение было сегодня опубликовано на сайте краевой администрации.

«Сегодня на 56-м году жизни скончался наш выдающийся земляк, народный артист России, почётный гражданин Красноярска и Красноярского края Дмитрий Александрович Хворостовский. Его творчество было неиссякаемым источником радости и гордости красноярцев. Каждая встреча дарила поклонникам этого удивительного таланта ощущение счастья. «Золотой баритон» Дмитрия Хворостовского прославил не только наш край, но и всю Россию, покорил весь мир. По-настоящему великий и всенародно любимый артист занял своё, особое место на лучших сценах мира и стал одним из самых знаменитых оперных певцов планеты. Его талант – олицетворение сибирской силы духа, природной щедрости нашей земли и бесконечной её красоты. Память о Дмитрии Хворостовском, его магический голос навсегда останутся в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Дмитрий Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Окончил музыкальное отделение Красноярского педагогического училища им. А.М.Горького (сейчас — Красноярский педагогический колледж №1 им. М.Горького), а также вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. Выступал в нью-йоркской Метрополитен Опера, лондонской Королевской опере Ковент-Гарден, миланской Ла Скала, Венской и Берлинских государственных операх, Мариинском театре Санкт-Петербурга и других престижных оперных сценах. В России была популярна его концертная программа — «Песни военных лет», посвященная победе в Великой Отечественной войне.

По информации ТАСС, Хворостовский оставил завещание, в котором распорядился, чтобы его тело кремировали, а прах разделили на две части и захоронили в Москве и на родине — в Красноярске.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter