В четверг в Кемерове состоится сессия совета народных депутатов Кузбасса, где губернатор Аман Тулеев планирует выступить с бюджетным посланием. Выступление будет транслироваться на нескольких телеканалах.

Впервые за полгода губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступит перед широкой аудиторией. Бюджетное послание, которое зачитает Тулеев 23 ноября будут транслировать ряд кузбасских телеканалов, выступление жители региона смогут услышать также в эфире радио. Прямую интернет-трансляцию обещают организовать и на YouTube-канале губернского телерадиоканала «СТС-Кузбасс».

«Бюджетное послание губернатора Амана Тулеева в формате открытой онлайн-лекции прослушают студенты всех техникумов, колледжей и вузов Кемеровской области», — добавили в пресс-службе областной администрации.

В числе прочих вопросов Аман Тулеев выступит с отчетом о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кузбасса.

Отметим, после того, как губернатор вернулся из Москвы, он проводил несколько раз совещания с чиновниками и встречался с должностными лицами, однако запланированное выступление станет первым перед широкой публикой с мая этого года.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter