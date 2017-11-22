Чем грозит мэру Бердска конфликт с Общероссийским народным фронтом?

В начале ноября 2017 года замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис посетил город Бердск Новосибирской области и выразил недовольство результатами ремонта дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Мэр города Евгений Шестернин мало того, что достаточно резко ответил высокопоставленному чиновнику, так еще и обвинил его и пропрезидентское движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) в «заказной» активности против себя. Наблюдатели замерли в изумлении. Так теперь можно? Что будет дальше с карьерой Шестернина?

Находясь в Бердске во время внеплановой проверки вместе с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис выразил недовольство качеством работ, проводящихся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Особенно он был недоволен асфальтом, положенным на придомовые территории. «Дворы, благоустроенные в рамках приоритетного проекта, нужно переделывать, сейчас на совещании будем отдельно обсуждать, кто понесёт за это ответственность. Коллеги! Категорически недопустимо принимать работу, сделанную спустя рукава! Каждый мэр, каждый министр ЖКХ лично отвечает за все работы в рамках проекта! Наказывать будем жёстко», – передает слова Андрея Чибиса «Курьер. Среда, Бердск».

Мэр Бердска Евгений Шестернин, отвечая на замечания Андрея Чибиса, заявил, что проблемы с подрядчиком действительно есть. Помимо того, что срок сдачи работы прошел больше, чем месяц назад, качество асфальтирования также не соответствует уровню. Однако, градоначальник отметил, что исправлять асфальтовое покрытие в минусовых температурах лишь бессмысленная трата времени и денег.

Своим мнением с корреспондентом «КС» о том, насколько обоснованны претензии федерального чиновника, поделился руководитель НП «ЖКХ. Контроль — Новосибирск» Сергей Аверьяскин. «Приехал самый главный инспектор, заместитель министра, ответственный за эту программу. Он видел по всей стране ход реализации проекта, между прочим, приоритетного проекта. И у Чибиса были материалы мониторинга, подготовленного заранее представителями ОНФ. Тем не менее, местные власти поехали показывать те дворы, которые хорошо сделаны, как на Рогачева 32, например. Но вот губернатор сказал, что хочет соседние дворы посмотреть. И увидели, что асфальт, который по программе укладывался, внезапно закончился посреди поля без бордюров. А у нас есть материалы, где этот асфальт клали вообще на грязь, без щебенки, без ничего. И вот когда губернатор туда пришел, начался разнос», – рассказывает Аверьяскин.

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области член фракции КПРФ Владимир Карпов в разговоре с корреспондентом «КС» напомнил, что после проверки мэр Бердска не оправдывался, а признался, что проблемы имеют место быть, но они находятся в процессе решения. Кроме того, депутат ЗС подчеркнул, что сложившаяся ситуация может негативно сказаться на самом городе, так как в будущем он может лишиться финансирования по данной программе: «Бердск представляется в этой ситуации как некий слабо управляемый город, где плохо идут работы, совершаются нарушения. А это несправедливо», – высказался Владимир Карпов.

Тем не менее, мэр Бердска Евгений Шестернин все-таки «оправдывался»: он придерживается позиции, согласно которой претензии Андрея Чибиса неправомерны, поскольку ни одного акта выполненных работ еще не подписано. Работы по его словам на момент проверки, то есть 2 ноября, все еще велись. Сергей Аверьяскин в свою очередь заметил, что по плану они на момент проверки должны быть закончены: «Заявления мэра о том, что работы еще не закончены ни в коем случае не оправдание. Они должны были закончиться еще месяц назад. Все сроки уже прошли и тот факт, что ваш подрядчик не был готов – это его проблемы». Собеседник «КС» привел в пример Черепаново и Маслянино, где по его словам проект также вызывал нарекания, однако, в результате проверок и высказанных претензий ситуация была исправлена.

Почему ОНФ обратил столь пристальное внимание на Бердск? Сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Новосибирского областного отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Сергей Соколов объяснил корреспонденту «КС» причины интереса «фронтовиков» к обстановке в этом городе: «Активисты Общероссийского народного фронта в течение 2017 года неоднократно обращались в органы исполнительной власти региона, к мэру Бердска с конкретными замечаниями и предложениями в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В частности, еще весной текущего года у нас возникали вопросы к составу общественных комиссий, в которые включались только чиновники. Позднее, нам пришлось поднимать вопросы о необходимости благоустройства именно дворовых пространств, а не общественных».

Согласился с ним и Сергей Аверьяскин, указав, что еще весной в администрацию города поступали обращения о неправильном ходе реализации проекта. Прошедший в апреле визит координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского Народного Фронта Павла Жбанова не принес позитивных результатов. По словам Сергея Аверьяскина, на стадии обсуждения проекта Павел Жбанов предложил администрации Бердска план, согласно которому стоит включить в программу дворы, которые прилегают к общественному пространству, к Центральному парку Бердска. По его мнению, такой старт был бы прекрасной возможностью показать планомерный и выверенный подход к вопросу реализации приоритетного проекта. Представители мэрии, по словам Сергея Аверьяскина согласились с данным предложением, однако позже поменяли свое решение.

По мнению эксперта регионального отделения ОНФ, в Новосибирской области конфликт начался следующим образом: «К моменту начала подачи заявлений на участие в программе, уже в 10 домах тихо-тайно были проведены собрания. Там, где живут депутаты, чиновники. А провести собрание по жилищному кодексу — дело небыстрое. Вот и получилось, что месяц-полтора был на это потрачен. А когда население узнало о существовании проекта и возможности участия в нем, чиновники, из которых на 100% тогда состояла общественная комиссия, сообщили, что дома уже определены», — поясняет собеседник «КС». Именно тогда, после жалоб жителей, по словам Сергея Аверьяскина, Общероссийский народный фронт и обратил внимание на Бердск. И, несмотря на попытки ОНФ повлиять на мэрию Бердска, отношение не изменилось. Сергей Аверьяскин сообщил, что представители ОНФ были вынуждены сами проводить собрания с жителями города и выбирать дворы, попавшие в итоге в программу. Кроме того, собеседник «КС» выразил несогласие с заявлением мэра Бердска о том, что отставание подрядчика от графика связано с тем, что представители Общероссийского народного фронта постоянно выступали с инициативой продлить обсуждение деталей реализации проекта.

Напомним также, что Евгений Шестернин, спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин и член городской общественной палаты Михаил Перфилов по информации бердского издания «Курьер. Среда. Бердск» заявили о возможном заказном характере данной проверки. По их мнению, причины скандала кроются в действиях некоторых членов ОНФ. Напомним, что изначально представители ОНФ не входили в состав общественной комиссии по обсуждению дворового ремонта. Весной 2017 года они туда вошли и тогда начался конфликт. Сыграли свою роль и взаимные упреки и упоминавшийся выше визит Павла Жбанова. Ситуация усложнилась, когда летом в Бердске побывала член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Она раскритиковала местную власть за исполнение программы «Комфортная среда». В ответ местная общественная палата и депутат Заксобрания Зоя Родина выразили недовольство ее заявлениям. Представители администрации Бердска убеждены, все эти события послужили причиной «заказной проверки» Андрея Чибиса.

Сергей Аверьяскин не согласен с мнением представителей мэрии Бердска: «Никакого заказа не было. В Москве о существовании-то Бердска не все знают. Просто администрации города нужны объяснения. Простые и банальные объяснения для людей, почему с ними так поступили. Кроме того, в ходе самой проверки мы попали на ужасные результаты работы случайно, о чем говорилось выше. Уверяю вас, если бы это был заказ, мы бы сразу повезли проверяющих туда», – объяснил собеседник «КС».

Похожего мнения придерживается и политолог Яков Савченко: «Как вы себе это представляете? Андрея Травникова в этой ситуации просто используют и он, совершенно не соображая, что делает, поехал в Бердск, устроить «заказной» разнос? Конечно, нет. Травников ведет себя осторожно и делает только выверенные шаги. Такой человек точно не попадет в такую ситуацию. Следовательно, все заявления о «заказном характере» проверки – лишь попытки сделать хорошую мину при плохой игре», — убежден Яков Савченко.

Сергей Аверьяскин прокомментировал заявление Валерия Бадьина о том, что проверяющие осмотрели только дворы, в которых работы все еще велись, а на уже отремонтированные, по его словам, взглянуть отказались, сославшись на отсутствие времени. По словам собеседника «КС» дворы для проверки выбираются случайно, иногда прямо на месте. Кроме того, Сергей Аверьяскин добавил, что Бердск до сих пор не предоставил акты выполненных работ тех дворов, где работы уже завершены. «30 дней назад мы запросили их, еще до приезда Андрея Чибиса. А их до сих пор нет, а потом они удивляются, почему проверка приехала в Бердск», — посетовал собеседник «КС».

Не согласен с Яковом Савченко и Сергеем Аверьяскиным Владимир Карпов. По его мнению, визит Андрея Чибиса выглядит неслучайным. «Не бывает таких простых приездов. Мы знаем, как сложно такое высокое должностное лицо пригласить на какой-то объект. Это ни в коем случае не случайность», — отметил Владимир Карпов. Вице-спикер ЗС отметил, что такие проекты, как устройство спортивных площадок в центральном парке, организация освещения лыжной трассы на базе «Метелица» и организация пляжа на берегу Берди были проигнорированы проверяющими.

Естественно, что такая резкая реакция администрации городана критику не может остаться незамеченной. Каково политическое будущее Евгения Шестернина? Андрей Чибис уже пообещал мэру города прокурорскую проверку. Похожим образом отреагировал и Сергей Аверьяскин, который привел в пример Барабинск, где представители ОНФ смогли добиться отставки главы города в связи с плохой реализацией другого государственного проекта – переселение из ветхого и аварийного жилья. «Прокурорская проверка – это только начало. Если ситуация не изменится, то похожая участь ждет и бердского градоначальника», – добавил Аверьяскин. На прошедшем 17 ноября совещании по вопросам благоустройства городов в регионах СФО директор департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ РФ Оксана Демченко сообщила, что представители ведомства уже обратились в генеральную прокуратуру по поводу Бердска. «Мы хотим узнать, каким образом там была проведена работа, и почему так некачественно и безобразно все было благоустроено и при этом было сделано под флагом нашей партии. Как можно было результат такой работы предъявлять на всю страну?», – возмутилась Оксана Демченко. На том же совещании выразил свою точку зрения и полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и он был не столь категоричен: «Не совсем правильно ведет себя подрядчик. А заказчик, занятый текущими вопросами, потом вдруг оказывается перед дилеммой, подписывать или не подписывать платежные документы».

Источник «КС», близкий к исполнительной власти, на условиях анонимности заявил, что отставка Шестернина была бы выгодна одной из олигархических групп Бердска. Тем не менее, мэр Бердска уже успел наработать в глазах жителей города определенное реноме, которое может помочь ему сохранить пост. Владимир Карпов отметил, что Евгения Шестернина поддерживает Общественная палата города, а также ветераны Бердска и местные депутаты. По словам члена Совета Федерации Новосибирской области Надежды Болтенко представители бердских ТОС уже обратились в Совет Федерации с просьбой прекратить травлю мэра. «Шестернин прекрасно справляется со своими обязанностями, и он правильный человек, который действительно пытается решать проблемы, печально, что против него была развернута такая кампания», – передала слова представителей ТОС Надежда Болтенко.

Поддержала главу Бердска и депутат Государственной думы от фракции КПРФ Вера Ганзя, выступив с резкой критикой ОНФ. На странице «Континента Сибирь» в Facebook она заявила, что согласна с главой Бердска. «Всё чаще этот, с позволения сказать «народный» фронт используют для устранения или устрашения неугодных руководителей. Странные функции у этой странной организации – бороться с системой, которая эту организацию и создала. Причём, системных пороков народный фронт не трогает. А точечные удары служат исключительно укреплению существующей коррупционной системы. Поэтому проверки строго избирательны. Например, отмывание денег через ФАИПы они не проверяют. Госкорпорации для них тоже табу. Фирмочки, отмывающие деньги, мимо их внимания. А ведь именно через эти структуры выводятся деньги из страны», — категорично отметила Вера Ганзя.

Несмотря на все обвинения и критику, Сергей Аверьяскин подчеркнул, что представители ОНФ не относятся к городу Бердску предвзято. По его словам, со стороны Народного фронта нет желания с кем-то ругаться. Согласился с ним и Сергей Соколов: «Естественно, это все рабочие моменты, которые устранялись и обсуждались в ходе конкретной совместной работы. Надеюсь, что 2017 год стал для Бердска своего рода пробным шагом в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В дальнейшем, я уверен, все подводные камни удастся обойти, проблемные вопросы решать без ажиотажа и взаимных упреков», – прокомментировал он.

А Владимир Карпов призвал администрацию города и ОНФ искать возможности для компромисса и дальнейшей совместной, плодотворной работы. Он отметил, что сторонам стоит лучше понять друг друга. ОНФ как общественно-политической организации следует посмотреть на положительные достижения городских властей. Мэрии Бердска, по его словам, надо постараться сотрудничать с ОНФ, изменив свое отношение к данной организации. Депутат отметил, что он выступает за разрешение конфликта, поскольку в настоящий момент разлад вышел на очень высокий уровень. «Я верю, что точка невозврата не пройдена и стороны еще могут примириться и не дестабилизировать обстановку в преддверии выборов 2018 года», – сказал Владимир Карпов.

Следует отметить, что в ходе визита в Бердск 19 ноября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил организовать общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. «Бердск в следующем году планирует продолжить работу по капремонту и благоустройству дворовых территорий и запустит проект по благоустройству общественного пространства, мест отдыха. Не хотелось бы, чтобы в следующем году из-за потери времени на длительные обсуждения жертвовали и качеством, и сроками работ», — сказал Травников. Также врио губернатора Новосибирской области подчеркнул, что специалисты регионального министерства ЖКХ и энергетики обязаны контролировать проект на каждом этапе.

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