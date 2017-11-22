В Омске назвали имя нового мэра

В среду, 22 ноября в горсовете Омска состоялось заседание, на котором депутатам предстояло выбрать мэра из двух прошедших все этапы конкурсного отбора кандидатов.

Мэром Омска стала министр экономики Омской области Оксана Фадина, получившая 31 голос депутатов городского совета. Отметим, что ранее сообщалось о поддержке этой кандидатуры и врио губернатора региона Александром Бурковым. Соперник Фадиной – глава Калачинского района Фридрих Мецлер – не получил ни одного депутатского голоса.

К слову, депутаты из фракции КПРФ не приняли участие в финальном голосовании: они покинули зал, когда за предложенный «Единой Россией» поименный формат голосования проголосовало большинство присутствующих депутатов. В КПРФ же предлагали тайное голосование, чтобы выборщикам было дано право осуществить подлинно свободное волеизъявление. В результате из 40 депутатов голосовал только 31, после того как фракция покинула заседание.

Новый мэр – кандидат экономических наук. В октябре 2015 года Оксана Фадина была назначена действующим тогда губернатором Виктором Назаровым на должность главы регионального министерства экономики.

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