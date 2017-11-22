В СФО к отопительному сезону оказалась полностью готовой лишь Республика Алтай

На совещании у полпреда президента РФ в СФО обсуждалась готовность регионов округа к начинающемуся отопительному сезону. Паспорта готовности во всех муниципальных образованиях получены лишь в Горном Алтае.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел 21 ноября совещание, посвященное прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов в субъектах округа. Пока только в Республике Алтай все муниципальные образования получили паспорта готовности к отопительному сезону. На сегодня на особом контроле остаются г. Рубцовск Алтайского края, г. Байкальск и г. Вихоревка Иркутской области, г. Новокузнецк и г. Юрга Кемеровской области. По нормативным запасам топлива есть отставания в Республике Бурятия с запасом угля в 85%, в Новосибирской области с запасом жидкого топлива в 84% от планового показателя.

«В некоторых субъектах Сибирского федерального округа напряженная ситуация при прохождении отопительного сезона сохраняется на протяжении нескольких лет, это недопустимо, – сказал участникам совещания Сергей Меняйло. – Сейчас необходимо оценить текущую ситуацию и определить конкретные меры, с тем чтобы устранить выявленные замечания и обеспечить надёжное теплоснабжение городов».

Полпред также порекомендовал региональным властям установить жёсткий контроль за проблемными объектами теплоснабжения и оказать возможную помощь.

К слову, Новосибирск уже получил паспорт готовности. Впрочем, если говорить о Новосибирской области, то Ростехнадзором дана низкая оценка готовности к отопительному периоду в Бердске, Искитиме, Кольцово. Паспорта готовности к отопительному сезону получили 102 муниципальных образования из 127.

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