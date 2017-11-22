ОНФ обратился к Андрею Травникову с предложением создавать кабинеты общеврачебных практик в строящихся жилых массивах

В ходе прошедшего в середине ноября заседания конференции общенародного фронта (ОНФ) сопредседатель новосибирского штаба организации Сергей Дорофеев заявил о необходимости обеспечения строящихся жилых массивов кабинетами общеврачебной практики. По его словам, соответствующее письменное предложение было передано врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.

В ходе своего доклада сопредседатель новосибирского штаба ОНФ Сергей Дорофеев Сергей Дорофеев рассказал, что в организацию поступило 12 обращений с просьбами создать сеть доступных медицинских учреждений. «Пункты общеврачебной практики должны компенсировать нехватку поликлиник в новых микрорайонах. Сейчас в новых спальных районах Новосибирска проживают более 250 тыс. человек. Сделать медицинскую помощь доступной для новосибирцев – ключевая задача для органов региональной власти в рамках реализации указов президента», – отметил Сергей Дорофеев. Также предлагается выделять жилье для медицинских работников, занятых в вышеуказанных учреждениях. Сопредседатель новосибирского штаба ОНФ уверен, что городу необходимо как минимум семь новых поликлиник. Он напомнил, что они должны были появиться в течение 2017 года.

По его словам, тема уже поднималась в июле и октябре, однако до конкретных предложений пока не доходило. Предложение было передано врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову, отметил Сергей Дорофеев, отметив, что правительству области, по его мнению, следует поднять вопрос в самое ближайшее время.

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