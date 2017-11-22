Мэрия Новосибирска объявила о продаже акций «Сибирьгазсервиса»

Акции АО «Сибирьгазсервис», принадлежащие новосибирской мэрии, будут проданы на аукционе. Накануне департамент земельных и имущественных отношений городской администрации объявил об их продаже.

Мэрия Новосибирска вновь решила избавиться от акций «Сибирьгазсервиса», выставив их на аукцион, который пройдет 4 декабря. Как следует из сообщения пресс-центра городской администрации, на продажу будет выставлено 98,5 тыс. штук акций, что составляет 2,13% от общего количества выпущенных и размещенных акций компании. Их начальная цена – 9,51 млн рублей: это более чем в шесть раз дороже номинальной стоимости акций.

Отметим, что это не первый раз, когда акции газораспределительной компании выставляются на аукцион. На предыдущие два аукциона, которые были объявлены в 2012 и 2014 годах, не поступило ни одной заявки. Решение же о продаже доли было принято еще в 2006 году советом депутатов Новосибирска.

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