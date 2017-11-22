Как быстро предпринимателю найти хорошего кандидата на вакантную должность и не переплачивать агентствам?

Согласно исследованиям*, каждая четвертая компания России готова передать кадровый учет на аутсорсинг. Высокий спрос на использование сторонних ресурсов при подборе персонала малому бизнесу подтверждается и статистикой УБРиР. Спрос на сервис HR-консалтинг в банке ежемесячно увеличивается на 80%. Чаще всего бизнесмены просят найти в штат менеджера по продажам, среди самых редких и необычных запросов — обувщик, промышленный альпинист и кондитер.

В рамках сервиса HR-консалтинг, который УБРиР вывел на рынок в феврале 2017 года, банк предлагает предпринимателям несколько пакетных предложений на все случаи. В зависимости от потребностей предприниматель может заказать у менеджера поиск резюме кандидата, телефонное интервью, собеседование с претендентом на вакантную должность или пакет, включающий все услуги. По оценкам самих предпринимателей, HR-консалтинг в УБРиР дешевле, чем в агентствах почти на 70%.

И, если раньше предпринимателям было достаточно найти хорошего специалиста и закрыть вакансию, то теперь им важно, чтобы это был надежный и проверенный работник. Такой вывод эксперты банка сделали, проанализировав обратную связь от пользователей услуги. Поэтому недавно УБРиР запустил новую услугу для бизнеса — проверку потенциального сотрудника на благонадежность.

«Мы развиваем сегмент нефинансовых сервисов, ориентируясь на потребности малого и микробизнеса. УБРиР не только предоставляет расчетно-кассовое обслуживание, банк берет на себя функцию полного сопровождения предприятия, что позволяет клиентам значительно экономить время и деньги», — отметила руководитель дирекции развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Подробная информация о сервисе HR-консалтинг размещена на сайте. Для оформления услуги просто обратитесь в отделение банка.

* Исследование HeadHunter «Кадровый учет в российских компаниях», июнь 2017 года.

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