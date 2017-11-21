Участок под подстанцией «Академическая-2» планируют передать Новосибирской области

Правительство Новосибирской области и СО РАН начали находить согласие в вопросе ввода проблемного энергетического объекта – подстанции «Академическая-2». Врио губернатора региона и председатель СО РАН подписали соглашение, по которому земля под подстанцией должна перейти области.

Напомним, что конфликт с вводом подстанции «Академическая-2» длится уже более 5 лет. Причиной послужил земельный участок (0,7 га), на котором она построена. До сих пор эта земля находится в федеральной собственности. Правительство Новосибирской области, вложившее средства в ее строительство, требовало передать этот участок региону. В СО РАН придерживались иной точки зрения. В 2012 году представители сибирского отделения обратились в арбитражный суд и потребовало снести объект, так как разрешение на его строительство не было получено. В свою очередь в управлении капитального строительства Новосибирской области также направили встречный иск о взыскании 330 млн руб., израсходованных на строительство. Суд отказал обоим заявителям.

Для того, чтобы ускорить решение этого вопроса в конце августа текущего года в заксобрании Новосибирской области стали обсуждать возможность поднятия на сентябрьской сессии вопроса об увольнении начальника департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области (ДИЗО) Романа Шилохвостова с занимаемой должности. По мнению парламентариев, именно Роман Шилохвостов «противодействовал» вводу энергообъекта. По этому поводу также было направлено письмо на имя первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

В конце сентября бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий говорил, что подстанция может быть введена в октябре. Тем не менее энергообъект так и не ввели.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, во время рабочей встречи врио губернатора региона Андрея Траникова и недавно избранного председателя СО РАН, академика Валентина Пармона было подписано соглашение о передаче участка под подстанцией Новосибирской области.

Андрей Травников уже направил письмо на имя директора акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Александра Плутника с просьбой рассмотреть на правительственной комиссии вопрос о передаче земли.

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