Несмотря на устойчивый минус на термометре, в мэрии Новосибирска продолжают активно «размораживать» проблемные объекты. На очереди жилой дом по ул. Сакко и Ванцетти, 31/4. Большая заслуга в реанимации объекта принадлежит самим дольщикам, которые создали жилищно-строительный кооператив и, воспользовавшись субсидиями из бюджетов города и области на подключение к сетям, самостоятельно достраивают дом.

Напомним, на прошлой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание на строительной площадке одного из старейших долгостроев, на так называемой стрелке улиц Фрунзе и Кошурникова.

20 ноября мэр побывал на подобном же объекте по ул. Сакко и Ванцетти, 31/4. Строительство жилого дома в 2010 году начинало ЗАО «СКИМС».

Как рассказывает руководитель строительства блок-секции по ул. Сакко и Ванцетти, 34/1 Галина Дружинина, первый договор с ЗАО «СКИМС» был заключен в августе 2010 года. «До апреля 2014 года организация строила дом, правда, медленно. В апреле 2014 года началась процедура ее банкротства», — вспоминает начало проблем дольщица. На момент заморозки дома «СКИМС» построил 17 этажей вместо 19 заявленных по проекту. «Отсутствовали перегородки на нескольких этажах, не было монолитных участков, и на тот момент оставался всего один свободный актив — одна непроданная квартира. Стало понято, что дом достраивать не на что, и надо что-то предпринимать», — говорит Галина Дружинина. В 2016 году ЗАО «СКИМС» признали банкротом.

Кроме того, как выяснилось, помимо ряда прочих недоделок, застройщик забыл оставить проем для лифтовой шахты. «Пришлось приложить очень много усилий, ни один из подрядчиков не хотел нам проектировать устройство, поддерживающее лифты, и тем более их монтировать. Но эту проблему нам удалось благополучно решить, сейчас ведется монтаж лифтов», — отмечает дольщица.

После того как инвесторам стало очевидно, что ЗАО «СКИМС» не сможет достроить дом, 16 человек объединились в инициативную группу. Дольщики обратились в консалтинговую компанию, которая проработала наиболее оптимальную финансовую модель достройки объекта. Для того чтобы уменьшить финансовое бремя на инвесторов, было решено увеличить высоту дома на 2 этажа.

К 2016 году дольщикам удалось уже возвести коробку для новых этажей. Увидев движение на стройке, к продолжению строительства начали подключаться и остальные инвесторы. В итоге каждый доплатил 7,7 тыс. руб. за квадратный метр. Стоит отметить, что функции заказчика выполняет именно жилищно-строительный кооператив (ЖСК). После обращения в арбитражный суд Новосибирской области в октябре 2017 года функции застройщика инстанция официально передала ЖСК.

«В настоящее время дом практически достроен. Вся черновая работа со стяжкой пола в квартирах выполнена, нанесена декоративная штукатурка в межквартирных коридорах, чистовую отделку будем делать после подачи тепла», — оценивает состояние объекта Галина Дружинина.

«История этого дома длится уже семь лет. Именно эта секция была «заморожена». Мы помогли образованному ЖСК, которое само взялось достраивать свой дом. Мы пошли навстречу — изменили проект объекта, чтобы улучшить экономику и сократить расходы дольщиков на достройку. Сейчас мы решаем вопросы по подключению техусловий — это холодная и горячая вода, тепло, свет», — перечислил меры поддержки мэр.

По словам Анатолия Локтя, к 15 декабря должен решиться вопрос с установкой лифтов. «Мы планируем этот объект в текущем году сдать. На повестке еще стоит благоустройство прилегающей территории, но эти работы будут проведены в теплое время года», — сообщил мэр.

Всего на текущий момент сданы уже пять долгостроев. По плану в городской администрации — выполнить показатели прошлого года, ввести 13 замороженных объектов. Недостроенными пока остаются 37 домов. Почти 5000 дольщиков не могут получить свое жилье.

Как рассказал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Роман Теленчинов, одной из наиболее эффективных мер поддержки является предоставление субсидии из бюджетов Новосибирской области и города на оплату технологического присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций и установку лифтового оборудования. В этом году на эти цели предусмотрено 115,4 млн руб.

Кроме того, с этого года началась работа по реализации масштабных инвестиционных проектов (МИП). Внедрение такого способа также должно значительно снизить дефицит средств на завершение строительства жилых объектов.

В 2017-м прошло уже шесть заседаний комиссии по рассмотрению пяти МИП. В частности, заключен договор аренды на участок в границах улиц 25 лет Октября, Менделеева, Олеко Дундича с АО «Строительный трест 43». Компания взялась за достройку дома на ул. Авиастроителей, 27.

Также было принято решение выделить участок на ул. Мясниковой ООО «Энергомонтаж». Это необходимо для продолжения строительства скандально известного долгостроя на ул. Тульской, 80, дольщики которого дважды объявляли голодовку этим летом.

Получат участки АО «БКЖБИ-2» и ООО «ВИРА-строй» на ул. Николая Сотникова и Петухова соответственно. АО «БКЖБИ-2» возьмется за ввод второй очереди проблемного объекта на ул. Бориса Богаткова, 165/4, «ВИРА-строй» — за жилой дом на ул. Учительской, 9.

Ведется работа по выделению площадки в границах улиц Серафимовича, Степной, 1-го переулка Серафимовича. За счет этого участка инициатор масштабного инвестиционного проекта планирует достроить дом на ул. Немировича-Данченко, 16/2.

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