Число вагонов для экспорта зерна из Новосибирской области увеличилось вдвое

К вопросу реализации зерна, производимого в Новосибирской области, на сегодня привлечены 3 федеральных трейдера, 15 хозяйств находятся в процессе переговоров по условиям заключаемых контрактов. Как отметил 21 ноября на встрече со СМИ врио губернатора НСО Андрей Травников, ситуация со сбытом зерна улучшается.

Напомним, что 13 ноября в Новосибирске состоялось заседание оперативного штаба Минсельхоза России, которое провел первый замминистра Джамбулат Хатуов. Чиновник отметил, что «министром сельского хозяйства России поставлена задача, чтобы сибирское зерно было размещено в полном объеме на внутренних и внешних рынках, и аграрии получили достойную плату за урожай».

Кроме того, Джамбулат Хатуов пообещал принятие мер по обеспечению транспортировки и реализации зерна из Новосибирской области. В частности, сибирские регионы должны быть обеспечены вагонами для вывоза зерна в необходимом объеме.

В настоящее время, по словам врио губернатора НСО, события развиваются в соответствии с решением совещания, и первые результаты заседания штаба уже есть. На встрече с журналистами Андрей Травников отметил, что «если по итогам октября заявка по условиям поставки вагонов в Новосибирскую область была выполнена далеко не в полном объеме, благодаря нашим усилиям, ситуация изменилась в лучшую сторону. В аналогичный период октября в среднем мы получали 10–11 вагонов в день, сейчас поставка увеличена до 25 вагонов».

Увеличено и число заявок со стороны грузоотправителей. «Если в октябре было заявлено 626 вагонов, то на этом месяц заявлено уже 892. Тем не менее, эта повышенная заявка на 100%, наверное, не будет отработана, хотя позитивная динамика есть. Сейчас она исполнена на 50%, время еще есть, ожидаем, что процент будет больше», — рассказал глава региона.

При этом Андрей Травников отметил, что операторы пожаловались на длительный простой вагонов по погрузке на территории НСО и попросили помочь в решении и этой проблемы, и уточнил, что на сегодняшний день на погрузке у наших грузоотправителей более 100 вагонов, которые грузятся сверх нормативных сроков.

«Объективно, чем быстрее мы выпустим вагоны за пределы области, тем быстрее они смогут к нам вернуться на новую погрузку», — подчеркнул врио губернатора.

В качестве поддержки местных сельхозпроизводителей на оперативном штабе обсуждалась и возможность пролонгировать как инвестиционные кредиты, так и займы на текущую деятельность. «На сегодня массовых заявок с такими просьбами нет, тем не менее, если такая нужда возникнет, то предварительные договоры с основными банками, которые кредитуют наши организации, проведены, и они готовы рассматривать возможность пролонгации», — заявил Андрей Травников.

Как пообещал глава региона, правительство постарается максимально быстро «выпускать денежные средства, предусмотренные господдержкой». Речь здесь идет о субсидиях сельхозпроизводителям. Андрей Травников уточнил, что на заседании правительства НСО, которое состоялось 21 ноября, принимались решения в отношении тех хозяйств, которые предоставили дополнительный пакет документов и ждут положенных им субсидий.

Решить еще одну проблему — поднять цену на зерно, которая в этом сезоне упала из-за высокого урожая пшеницы — пока не удается, но «переговоры по поставкам ведутся», заверил Андрей Травников.

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