В Новосибирской области сотрудница колонии напала на священника

Сотрудница ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области задержана после нападения на священнослужителя, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

В Барабинске расследуется уголовное дело по покушению на убийство. В частности, как рассказали в следственном управлении СКР по Новосибирской области, днем 15 ноября в административном здании исправительной колонии №13 в селе Раисино Убинского района произошло нападение на священника.

«26–летняя женщина, работник по договору найма, зная, что в это время в административном здании ИК-13 находятся православные священнослужители, прошла в здание и пыталась нанести принесшим с собой мечом не менее 3-х ударов в область головы и тела священнослужителя», — уточнили в пресс-службе регионального управления СКР.

Сотрудники исправительной колонии и группа захвата подоспели вовремя и спасли жизнь священнослужителю. Фигурант уголовного дела была отправлена под стражу. Дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Барабинский портал 8plus1.ru уточняет, что нападавшая была жительницей села Убинское. Причиной покушения на убийство явились неприязненные отношения к настоятелю храма во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Убинское. Нападение произошло в кабинете начальника колонии, где женщина, угрожая мечом, стала высказывать священнослужителю претензии по поводу несения им церковной службы.

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