Генподрядчик строительства нового корпуса НГУ отсудил 400 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ОАО «Строительное управление №9» к Новосибирскому государственному университету. Информация была размещена на сайте суда.

Иск на 400 млн рублей, предъявленный генподрядчиком «СУ-9», который осуществлял строительство нового корпуса НГУ, удовлетворен арбитражным судом Новосибирской области. Но в силу решение пока не вступило и, следовательно, может быть обжаловано.

Напомним, объём неплатежей вокруг возведенного в конце осени 2015 года здания НГУ исчислялся сотнями миллионов рублей. Из-за того что генподрядчик – ОАО «СУ-9» – не получил все деньги по дополнительному соглашению, он не смог в свою очередь расплатиться в полной мере перед субподрядчиками, в числе которых «МСУ-78», не получившее порядка 140 млн рублей и признанное банкротом. Кстати, и на предприятии-генподрядчике была введена процедура наблюдения на минувшей неделе. Кредиторами «СУ-9» выступили субподрядчики, нанятые на строительство нового корпуса.

Из официальных источников известно, что на строительство нового корпуса НГУ, которое началось в 2011 году, всего было выделено более четырех миллиардов рублей из федерального бюджета. По основному контракту университет сразу рассчитался с застройщиком.

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