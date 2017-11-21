С открытием на Мочищенском шоссе крупнейшего в СФО оптово-розничного центра «Фудсиб» городские власти связывают большие ожидания. В частности, мэр Новосибирска уверен, что его появление повысит конкуренцию на плодоовощном рынке города, от чего новосибирцы только выиграют. Также, по его мнению, это послужит важным шагом для решения такой насущной для города проблемы, как несанкционированная уличная торговля.

Современный благоустроенный продовольственный рынок построен в Новосибирске по примеру известного за Уралом московского оптово-розничного центра «Фудсити». Как пояснили инвесторы проекта, бизнесмены Дмитрий Терешков и Александр Манцуров, ОРЦ отвечает всем веяниям времени. Речь в том числе идет о наличии теплых кросс-доков на 250 фур, с которых можно будет торговать в теплых помещениях, и доступе арендаторов к холодильным и морозильным мощностям для кратковременного и долговременного хранения крупных партий товаров.

«Мы считаем важным, чтобы производителям предоставлялся холодильный или морозильный склад, куда они могли бы завезти запас продукции на несколько дней. Логистика сегодня очень дорогая, это повышает цену продуктов на прилавках. В случае с форматом, о котором мы ведем речь, этот фактор уходит», — рассказал на открытии центра соинвестор проекта, гендиректор Сибирской хлебной корпорации Дмитрий Терешков.

Как отметил его бизнес-партнер Александр Манцуров, основным якорем «Фудсиба» станет плодоовощная продукция. «Кроме того, места предоставлены для реализации продукции птицеводства, животноводства, молочной продукции. Мы будем работать со всеми желающими», — пообещал соинвестор проекта.

На торжественном открытии ОРЦ Анатолий Локоть назвал это событие знаковым и заявил о том, что даже «по-хорошему завидует» тому, что такой центр открылся за чертой мегаполиса — в Новосибирском районе. Однако такое месторасположение, согласился мэр, не случайно. «Накануне мы с руководителем региона обсуждали развитие дорожной инфраструктуры Новосибирской агломерации, и то, что в конечном итоге в перспективе будет создано дорожное кольцо вокруг Новосибирска. В соответствии с мировой тенденцией крупные логистические центры выносятся на периферию, для того чтобы потребителю удобно было подъехать, разместиться и в комфортных условиях приобрести необходимый товар».

Анатолий Локоть также отметил, что Новосибирск в силу своего расположения — это ворота в Азию. Мэр положительно оценил и международные отношения, которые установились у руководства ОРЦ с производителями овощей и фруктов из Ташкента: «То, что сегодня через Казахстан из Узбекистана пойдут прямые поставки продукции, — это еще один серьезный успех области и города».

Однако преимущество такого формата центров Анатолий Локоть видит не только в этом аспекте. Еще один серьезный плюс, по его мнению, заключается в том, что появление таких крупных площадок, как «Фудсиб», станет «началом системного решения серьезной проблемы Новосибирска — несанкционированной торговли». Впрочем, работу над этим вопросом в мэрии ведут уже не первый год.

«Мы наводим порядок в сфере торговли. Начали эту работу с барахолки. Несколько лет назад вся вещевая торговля была переведена в павильоны. Теперь дошла очередь до продовольственных товаров, овощной продукции. Конкуренция на этом рынке весьма жесткая, но в конечном счете выигрывает потребитель, новосибирец», — отметил мэр.

К слову, в конце августа Анатолий Локоть подписал постановление о создании оперативного штаба для борьбы с несанкционированной торговлей, а в конце лета в Новосибирске появилось специальное предприятие, которое займется сносом незаконных ларьков, — МУП «Сибирское гостеприимство». Оно призвано заниматься сносом незаконных киосков и возведением специализированных лотков-навесов для торговли дачников и садоводов плодоовощной продукцией.

Также в горсовете Новосибирска в первом чтении уже принят законопроект об увеличении штрафов за незаконную торговлю, причем в 10 раз. В настоящее время за установку нестационарных сооружений без разрешения и торговлю в неустановленных местах административная комиссия может оштрафовать предпринимателей только на 300–500 рублей, депутаты же предлагают увеличить эту цифру до 3–5 тысяч рублей.

«Несанкционированная торговля — это явление, которое уродует город и наносит ущерб экономике и торговым предприятиям, которые работают в соответствии с законом. Я очень надеюсь, что развитие таких торговых комплексов поможет искоренить это явление. Здесь представлены современные условия — так, как это должно быть. К этому мы должны идти. И то, что работа началась, можно только приветствовать», — подчеркнул на открытии «Фудсиба» глава города.

В противовес комфортным современным условиям, которые созданы для покупателей и арендаторов в новом ОРЦ, Анатолий Локоть привел Хилокский, Октябрьский и Центральный рынки, а также сезонное явление, когда «улицы, площади города заполняются ящиками и кибитками».

С мнением мэра согласился и Дмитрий Терешков, который отметил, что «рынки, где торгуют «с земли», — не столько товаропроизводящая инфраструктура, сколько бич для региона».

По мнению мэра, «Фудсиб» имеет все перспективы для развития. «Я уверен, что этот проект будет успешен, потому что за дело взялись опытные люди», — заключил мэр.

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