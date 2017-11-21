Текущие вопросы в сфере ЖКХ были подняты на встрече журналистов с врио губернатора НСО. В частности глава региона прокомментировал ситуацию с платежками за отопление и горячую воду, которые массово начали получать горожане, и оценил качество уборки снега в Новосибирске.

Андрей Травников положительно оценил то, как городские коммунальные службы справились с первыми снегопадами. Но при этом отметил, что идеальной ситуацию назвать нельзя. «Жителям города хотелось бы лучшего качества уборки, но, тем не менее, хотелось бы отметить, что первые крупные снегопады врасплох не застали», — пояснил глава области.

Андрей Травников рассказал, что накануне ночью проезжал по городу «и приятно отметил, что и техника работает, и ручная уборка организовывается». Однако, по мнению врио губернатора, полную картину можно будет оценить, проехав по спальным районам Новосибирска. «В один из них как раз планирую поехать в воскресенье, — там есть обращения граждан, — заодно посмотрю и на то, как ведется уборка города по периферии».

Еще одной темой для обсуждения стало то, что новосибирцы стали массово получать платежки за коммунальные услуги вплоть до двухлетней давности.

Глава области отметил, что уже получил такие сигналы, и соответствующие поручения государственной жилищной инспекции уже отданы. «С января 2016 года на территории Новосибирска и области система начислений за отопление и горячее водоснабжение претерпела изменения. Тем не менее, жилищная инспекция проверит обращения, которые поступают в наш адрес, проверит все начисления и расчеты, которые выставляются жителям, и если будут какие-то несогласия, вопрос будет рассматриваться, в том числе, и в суде», — пообещал Андрей Травников.

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